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洛阳以沿黄生态保护治理为引领　把黄河建成岸绿景美惠民的生态河、幸福河
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-26 08:26

吉利黄河湿地景色秀美

　　黄河落天走东海，万里写入胸怀间。

　　黄河是中华民族的母亲河，在河洛大地，初出峡谷，涌入平原，织就了密布的河湖水网。黄河两岸，太行山、伏牛山两山耸峙，形成独特的“一河两山”生态屏障。

　　洛阳作为黄河流域标志性城市，筑牢黄河生态安全屏障责任重大。市委十一届十三次全会审议通过的《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》明确提出，以沿黄生态保护治理为引领，全面落实河长制，持续深化新时代大保护大治理大提升治水兴水行动、国土绿化提速提质行动，把黄河建成岸绿景美惠民的生态河、幸福河。

沿黄生态健身绿道

　　生态廊道“绿色动脉”

　　黄河在洛阳蜿蜒奔腾96公里，以小浪底为界，划分出黄河中游、下游，形成了一道集山区峡谷、高峡平湖、平原滩区等多样景观风貌于一体的生态长廊。

　　在烟波浩渺的小浪底库区上游，曲曲弯弯的河道岸线塑造了雄浑壮美的山水景色。登临新安郁山林场石寺坡林区，伫立山巅，黄河河道尽收眼底，四周一株株白皮松迎风而立，如同卫兵一般，守卫黄河母亲。所谓“人养树，树养水，水养人”，这些年，郁山林场大力开展沿黄生态廊道建设，在一方荒芜贫瘠的乱石岗上，打造了上千亩沿黄生态廊道，焕发出勃勃生机。

　　小浪底以下，黄河出山入滩。来到孟津段，黄河滩区水鸟翔集，景色宜人，防护林郁郁葱葱。黄河绿道沿着岸线延伸，串联起大河风光、美丽乡村、文旅景点，成为骑行爱好者的“网红打卡地”。

　　鹤鸣湖、清水湾、流花溪、飞苇渡、白鹤洲……跨过黄河大桥，对岸的吉利黄河湿地，曾经密密麻麻分布的养殖鱼塘，如今已成池塘相连、绿树成荫的湿地景观，这里成为人们亲近黄河、感受自然的好去处。

　　黄河生态治理，首先要绿起来、美起来。“十三五”以来，我市大力实施沿黄国土绿化，并一体推进黄河及洛、伊、瀍、涧等主要支流绿化，沿河布绿带、岸线建公园，处处新绿点缀、水流潺潺，让黄河水脉宛若一条条“绿色动脉”萦绕河洛大地。

　　生态建设贵在久久为功。按照行动方案，我市将着力建设沿黄生态廊道工程，实施山区生态林、湿地清退区造林等生态保护工程，在实现沿黄生态廊道连通的基础上，配套完备的生态服务功能，着力打造百里黄河生态廊道。同时，我市将统筹实施小浪底水库库周地质灾害治理，建立地质灾害预警机制，切实消除库周地质灾害威胁。

生态环境好 鸟儿成“常客”

　　生态宜居“幸福抵达”

　　幸福，是人们对美好生活向往的抵达。生态，毋庸置疑是美好生活的重要构成。当下，让黄河成为幸福之河，推动流域生态保护和高质量发展，根本也是为了增进民生福祉。

　　秋雨初歇，洛阳城清新扑面。从兴洛湖公园、隋唐城遗址植物园、文博体育公园的“一城绿园”，到洛河两岸、伊水河畔的“一泓碧水”，处处绿树掩映，碧波荡漾，尽显生态之美。人们徜徉于“乐道”，漫步在水边，笑容洋溢脸上，幸福流淌心头。

　　小游园，大民生。这些年，我市着力做好“以绿荫城”大文章，按照“300米见绿、500米见园”的标准和“大游园提升城市形象、小游园方便群众生活”的要求，在中心城区累计建成小游园272个。

　　如今，在副中心城市建设的愿景之下，人们期待着更加卓越的城市品质。对此，我市将加快构筑主城区绿色生活圈，实施中心城区游园建设工程、城市道路绿化提升工程、园林绿化工程，打造“城市绿肺”。到2025年，小游园超过370个，中心城区绿地率达38.5%，人均公园绿地面积14.5平方米，“15分钟生态圈”全面形成。

　　水的命脉在山，山的命脉在土，土的命脉在树。流域是黄河生态治理的基础支撑。在河洛大地上，八成以上版图上的河流溪涧都汇入黄河。为此，全域国土绿化提速提质行动已连续实施多年，累计完成造林170多万亩，山区、河畔、乡村都正变得绿意盎然。

　　今后一个时期，我市将在打造主城区绿色生活圈的基础上，加快形成城市周边生态隔离圈、外围森林防护圈，大力实施廊道绿化、荒山绿化、村庄绿化等工程，全面构筑中心城区绿色生态屏障、市域外围森林生态屏障，构建总量适宜、分布合理、稳定安全的城市森林生态格局。

孟津黄河驿站

　　湿地公园“穿珠成链”

　　和森林一样，河湖湿地作为“城市之肾”，也是维系生态平衡和生物多样性的重要生态系统之一。

　　在黄河湿地国家级自然保护区洛阳段，隔三岔五都会传出濒危鸟类现身的好消息。就在这几天，一群全球极危物种“禾花雀”光临黄河湿地。大鸨、黑鹳、中华秋沙鸭等国家一级保护动物更是成了这里的“常客”。

　　除了黄河、陆浑湖等大型湿地，人在绿中、绿在水中、水在林中，如今这般人水和谐的湿地景象，无论在洛阳城区还是县城都随处可见。在洛阳，每一个县域乃至城市区，都有一条河贯穿其间，一个个滨河湿地公园“穿珠成链”，被人们津津乐道。

　　伊水游园、洛浦公园自不必说，最近，在城区及周边，一批新的湿地正在展露笑颜。来到伊河北岸的李楼湿地，原本直接排入伊河的污水处理厂中水，在伊水游园里绕了几道弯，经过水草、林木的涵养净化，水质更好了，而且搭配亭台轩榭、游园“乐道”，形成了良好的水系景观，一举多得。

黄河新安段

　　当下，我市以沿黄生态保护治理为引领，持续拓展深化“四河五渠”综合治理，大力实施新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，高标准创建国际湿地城市，以此促进流域综合治理、系统治理、源头治理。

　　按照规划，我市将在提升原有7个城市湿地的基础上，因地制宜新建9个湿地样板，涉及伊河东湖湿地、伊河李村湿地、伊河李楼湿地、双溪湖湿地、东坡湿地、瀍河后李湿地、涧河党湾湿地、金水河湿地和东陡沟湿地，到2025年城市湿地率提高至18%，建成国际湿地城市，打造“城市+郊野”湿地景观，构建自我修复、生物多样、独具特色的湿地生态系统。(记者 白云飞 通讯员 陈峰 图片均为资料图片)
[ 责任编辑：马佳佳]
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