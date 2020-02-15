大型剪纸长卷《黄河》在市少年儿童图书馆展出

今日，在洛阳市少年儿童图书馆，孩子们参观大型剪纸长卷《黄河》，感受黄河文化的独特魅力。
今日，在洛阳市少年儿童图书馆，孩子们参观大型剪纸长卷《黄河》，感受黄河文化的独特魅力。
为保护、传承、弘扬黄河文化，深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值，向少年儿童讲好黄河故事，洛阳市少年儿童图书馆邀请非物质文化遗产洛阳剪纸技艺代表性传承人王飞，精心创作出剪纸长卷《黄河》。这幅作品高2米，长23米，以河洛文化、齐鲁文化等文化为主题，展示了黄河全景及沿途风貌和历史文化。
据了解，这幅剪纸长卷在洛阳市少年儿童图书馆长期展示，向少年儿童讲述黄河故事，传播黄河文化。(洛报融媒记者 张光辉 通讯员 闫朝霞 宁莉 摄)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605