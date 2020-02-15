大型剪纸长卷《黄河》在市少年儿童图书馆展出

今日，在洛阳市少年儿童图书馆，孩子们参观大型剪纸长卷《黄河》，感受黄河文化的独特魅力。

今日，在洛阳市少年儿童图书馆，孩子们参观大型剪纸长卷《黄河》，感受黄河文化的独特魅力。

为保护、传承、弘扬黄河文化，深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值，向少年儿童讲好黄河故事，洛阳市少年儿童图书馆邀请非物质文化遗产洛阳剪纸技艺代表性传承人王飞，精心创作出剪纸长卷《黄河》。这幅作品高2米，长23米，以河洛文化、齐鲁文化等文化为主题，展示了黄河全景及沿途风貌和历史文化。

据了解，这幅剪纸长卷在洛阳市少年儿童图书馆长期展示，向少年儿童讲述黄河故事，传播黄河文化。(洛报融媒记者 张光辉 通讯员 闫朝霞 宁莉 摄)