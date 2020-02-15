黄河出现2020年第4号洪水 安全度汛成洛阳当前一项重要工作

16日晚间，我市洛河上游的故县水库开始泄洪，下泄流量每秒280立方米，从昨晚8点开始调为每秒380立方米。日前，黄河出现2020年第4号洪水，安全度汛成为我市当前一项重要工作。

16日晚间，我市洛河上游的故县水库开始泄洪，下泄流量每秒280立方米，从昨晚8点开始调为每秒380立方米。日前，黄河出现2020年第4号洪水，安全度汛成为我市当前一项重要工作。

黄河水患频发，明代时孟津县城迁址

黄河养育了河洛儿女，汛期的黄河却是另一番模样。它一“发怒”就出现“水涨则横绝民田，水落则泥沙壅(yōng，意为堵塞)岸”“每暴雨愁霖，汹涛迅沛，或上流滔天，昏夜骤至，目不及瞬首在前，百姓奔呼荡析，莫知其极”等场景，给沿岸百姓带来无尽的灾害，历史上的孟津县城就因此迁址。

《孟津县志》记载，明代以前，孟津县境整体呈东西向带状沿黄河南岸延伸。黄河经山陕峡谷出三门峡后，至孟津“河谷到这里骤然开阔，河流南北摆动的幅度也更为广大，因而对两岸的侧蚀也较以上各河段显著”。

受当时条件所限，官府修筑的堤坝无法抵挡黄河洪水，一发大水，沿岸农田和房屋就被淹。曾有知县不忍目睹此景辞官，足见当时洪水灾患之重。

明代嘉靖年间，洪水再次泛滥，孟津县城被迫迁址。河南知府黄玠(jiè)“度地得旧城西二十里，名圣贤庄者，去河远而土壤良”，兼顾城市安全和地形条件。史料《明世宗实录》也明确指出其城址选择的原因，“迁河南孟津县治于圣贤庄(今孟津老城)，避河患也”。

伊洛河洪水同样不容小觑

市水利局提供的一组数据显示，伊洛河流域自汉代以来2200余年间，仅官方记载的洪水决溢成灾就有110次。中华人民共和国成立至1990年的42年中，除1965年、1966年、1968年和1970年无水灾外，其余38年均有水灾发生。

市水利局水旱灾害防御科工作人员说，不少人还记得2010年伊洛河发生的洪水，中华人民共和国成立后，我市发生的洪水尤以1982年的破坏性最强。史料记载，1982年7月29日至8月4日，我市辖区连续7天下暴雨，暴雨中心有4处，最大的一处在陆浑水库下游嵩县、伊川和宜阳交界处，最大降水量923.0毫米，日降水量达495.3毫米，致使陆浑水库最大入库流量达每秒5280立方米，最大下泄流量每秒812立方米，龙门水文站洪峰流量达到每秒5550立方米。

洪峰流量每秒5000多立方米是什么概念？工作人员举例说，前几天，我市城市区段的洛河流量为每秒100多立方米，每秒5000多立方米相当于在此基础上，流量增加50多倍。工作人员说，那一年的洪灾共造成堤防决口445处，毁堤长度213.7公里，冲淹村庄317个，受灾人口64万人，毁坏房屋、窑洞22.1万间，冲淹土地46.7万亩，决口、毁堤长度为堤防总长的37.3%，就连位于下游的偃师、巩义也有多个乡镇村庄被淹。

兴修水利保障洛阳人安全度汛

“毫不夸张地说，历史上的洛阳就像头上悬着洪水。”市水利局工作人员说，中华人民共和国成立后，在党和政府的领导下，水利部门开始对全流域较系统地进行治理规划。

资料显示，1963年至1966年，我市分别对伊河陆浑水库以下和洛河长水以下的河道治理进行了规划。1986年，水利部黄委会统一部署，对黄河主要支流进行开发治理规划，将陕西省完成的境内规划纳入伊洛河流域规划。2011年5月，根据伊洛河中下游存在的防洪问题，受洛阳市人民政府和巩义市人民政府委托，河南黄河勘测设计研究院联合洛阳水利勘测设计院、洛阳水资源勘察设计院、郑州市水利建筑勘测设计院共同编制完成了《伊洛河中下游防洪规划》。

如今，黄河、洛河、伊河等流域已建成小浪底、西霞院、故县、陆浑、前坪等5座大型水库，12座中型水库，以及150余座小型水库，正逐步形成相对完善的伊洛河中下游防洪工程体系。

“兴修水利，既能提高流域的防洪标准，保障洛阳人安全度汛，也能解决流域地区农业灌溉、居民供水等问题，还能优化区域水生态，让洛阳治水不断书写新篇章。”市水利局工作人员说。(记者 王博东)