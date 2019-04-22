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黄河文化新地标！洛阳大谷关关城工程开工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-16 21:42

　　15日，作为大谷关客家小镇“关、馆、道、台”总体规划的重要组成部分，大谷关关城工程正式开工。

　　大谷关客家小镇位于洛阳市伊滨区寇店镇，规划范围约2平方公里，总投资约6.83亿元，以打造“关、馆、道、台”为重点。关，即大谷关，古代洛阳八大关之一，汉魏洛阳城的南大门，客家人南迁的出发地。馆，即客家之源纪念馆，主要功能为客家人寻根祭祖，展示客家文化等。道，即大谷古道，中原汉人离开西晋京师洛阳城，南过洛水，出大谷关，所走古道。台，即三座烽火台。

　　据介绍，5月25日、7月23日，客家之源纪念馆、大谷古道相继开工建设，目前项目建设施工进展顺利。大谷关关城工程开工建设，标志着大谷关客家小镇“关、馆、道、台”已全部开工建设。

　　大谷关关城工程依据考古发掘和历史资料，采用汉代关城的形制，体现汉代洛阳八关的历史风貌、古道雄关。设计方案采用口字型关城的形制，设双关楼。关城南北长135.9米、东西宽212.7米，关墙平均高10米。南关楼采用双层建筑，总高约30米，北关楼采用单层建筑，总高约22米，关楼大木作采用汉代建筑造型。

　　按照施工计划，今年9月底大谷关客家之源纪念馆、大谷关关城和西烽火台建设初具规模；明年牡丹文化节前，大谷关、客家之源纪念馆、烽火台、大谷古道基本完工，对外开放。项目建成后，将成为黄河文化根亲地标和世界客家人精神家园，对洛阳建设国际人文交往中心起到积极推动作用。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 李少红 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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