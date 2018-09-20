第六届“洛阳·大谷关”国际自行车邀请赛举办

21日，近500名来自全国各地的自行车爱好者齐聚伊滨经开区寇店镇，争夺第六届“洛阳·大谷关”国际自行车邀请赛桂冠。冲出起点、疯狂角逐、奋力冲刺……上演了一场速度与力量的视觉盛宴。
21日，近500名来自全国各地的自行车爱好者齐聚伊滨经开区寇店镇，争夺第六届“洛阳·大谷关”国际自行车邀请赛桂冠。冲出起点、疯狂角逐、奋力冲刺……上演了一场速度与力量的视觉盛宴。
本次赛事由市体育局、伊滨经开区、市体育总会主办，寇店镇政府、伊滨经开区体育总会、市自行车运动协会共同承办，共有来自全国各地近500名选手参加。参赛车队中，有美利达诺飞客车队、泰山瑞豹中国车队、挑战者车队、长沙顺时针车队、北京联队等多家全国知名车队，以及洛阳本地的拓乐“4+2”俱乐部、天路行车队、偃师风速车友会等队伍。最终，来自美利达诺飞客车队的25岁的小伙蒲小辉首先冲出终点线，获得男子公路精英组第一名。
今年是寇店镇连续第六年举办该自行车赛事。（洛阳晚报记者 李东慧 通讯员 李少红）
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