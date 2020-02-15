张宝利：聚力加力生态环境保护治理 建设黄河保护治理示范区

黄河是中华民族的母亲河，保护好黄河是事关中华民族伟大复兴的千秋大计。黄河流域生态保护和高质量发展上升为重大国家战略，开启了黄河流域高质量发展的新时代。

一、扛牢使命责任筑牢黄河生态安全屏障

黄河是中华民族的母亲河，保护好黄河是事关中华民族伟大复兴的千秋大计。黄河流域生态保护和高质量发展上升为重大国家战略，开启了黄河流域高质量发展的新时代。在黄河安澜方面，洛阳处于黄河“铜头铁尾豆腐腰”的豆腐腰首部，对保障黄河下游防洪安全起着至关重要的作用。在黄河流域生态保护和高质量发展方面洛阳地位重要、作用突出、责任重大。洛阳要扛牢政治责任，强化使命担当，确保黄河安澜。洛阳市委十一届十三次全会站位高远，强调要聚力加力生态环境保护治理，筑牢黄河生态安全屏障、开展水资源循环利用试点、打造现代生态宜居城市，建设黄河保护治理示范区，并提出到2025年，洛阳生态环境更加优美，生态环境建设体系全面构建，生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，黄河成为岸绿景美惠民的生态河、幸福河，建成国家生态文明建设示范市。

二、聚力加力生态环境保护治理建设黄河保护治理示范区

习近平总书记强调，黄河的问题，表象在黄河，根子在流域。我们要以黄河流域生态保护治理为牵引，坚持生态优先、绿色发展的理念，持续推进“五大行动计划”，继续打好污染防治攻坚战，筑牢生态安全屏障；做到四个“聚力加力”，建设黄河保护治理示范区，共同抓好黄河的保护治理，让黄河成为造福人民的幸福河。

要聚力加力生态保护修复。持续实施水源涵养提升、水土流失治理、黄河湿地生态系统修复等工程，推进黄河流域生态保护修复。近年，洛阳持续推进国土绿化提速提质行动，大力实施“绿廊”“绿带”等“七绿”工程，平均植被覆盖度为54.7%，生态底色越绘越浓。同时，今年洛阳正以创建国际湿地城市为牵引，加速推进孟津、吉利黄河湿地等7处已建湿地提升项目，因地制宜新建伊河李村湿地等9处湿地样板，使河湖湿地生态系统加快恢复。

要聚力加力污染控制。黄河保护治理的首要问题，是保护黄河水质不被污染。要持续推进水污染综合治理、大气污染综合治理、土壤污染治理等工程，加大流域污染治理力度。“十三五”以来，我市持续深化“四河三渠”综合治理，水生态建设取得明显成效。去年以来，我市扎实开展新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，下定决心抓好黄河干流保护治理，积极实施全市域水环境大保护大治理。

要聚力加力水资源节约利用。坚持量水而行、节水为重，坚决抑制不合理用水需求，推动用水方式由粗放低效向节约集约转变。坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，把水资源作为最大的刚性约束。要严守水资源开发利用总量控制、效率控制和限制纳污三大红线，大力发展节水产业和技术，加强节水型社会建设。

要聚力加力协同治理，建立流域综合治理机制。黄河生态保护治理是一项宏大的系统性工程。黄河保护治理示范区建设需要和流域城市加强协商合作，进行协同治理。如洛阳和济源应联手将黄河流域的山水林田湖等生态资源作为有机整体，进行统筹谋划综合治理，建立联动机制，共同维护流域生态平衡，联手确保黄河安澜，实现高质量发展。(张宝利 中共洛阳市委党校马克思主义基础理论教研部讲师)