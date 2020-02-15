民法典规定：胎儿也有遗产继承、接受赠与的权利（趣谈民法典）

2020年5月28日，十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》，宣告了中国“民法典时代”的正式到来。

开栏语

2020年5月28日，十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》，宣告了中国“民法典时代”的正式到来。

民法典共7编1260条，各编依次为总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任，以及附则。它自2021年1月1日起正式施行，届时，现行的婚姻法、继承法、民法通则、收养法、担保法、合同法、物权法、侵权责任法、民法总则将同时废止。民法典被誉为“社会生活的百科全书”和“保障民事权利的宣言书”，主旨在于保护公民诸项民事权利，事关每个公民的切身利益。

为让公众更好地理解民法典，本报自即日起推出普法栏目。为避免“伤及无辜”，我们选取咱洛阳颇有代表性的美食焦炸丸作为虚拟人物的姓名，希望通过他的成长故事，带您了解民法典如何影响我们的生活。

故事

关于“焦炸丸”的成长故事，要从他还没出生时说起。当时，“焦炸丸”刚在妈妈的肚子里“安家”，他的奶奶听说这件喜事儿后非常高兴，要拿出自己收藏的一根价值10万元人民币的金条送给他。

当时“焦炸丸”只是胎儿，能接受这样的赠与吗？这样的赠与在法律上有效吗？

引“条”据“典”

民法典第十六条规定：涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力。但是，胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在。

律师释法

河南森合律师事务所律师曹原说，民法典第十六条规定：“涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力。但是，胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在。”

自然人的民事权利能力始于出生，胎儿尚未与母体分离，不是独立的自然人，在法律上不被视为民事主体看待，原则上不具有民事权利能力，但在司法实践中，涉及损害胎儿权益的案件时常发生。因此，自2017年起施行的民法总则对胎儿的权益作出特别规定，对胎儿的权益进行了保护，赋予胎儿一定的民事权利，明确了胎儿享有遗产继承、接受赠与等获益权，但同时附带条件，即以“胎儿娩出时的存活状态”来确定继承方式和赠与是否有效。

“民法典沿用了民法总则中的相关规定，对胎儿权益提出了明确的保护原则，将自然人受保护的起始点前移到了胎儿时期，明确胎儿自母亲怀孕之时起，就有遗产继承、接受赠与等权利，无需等到其出生后。”曹原说，这个规定被认为是民法典总则编中的最大亮点，在实践中对于解决相关纠纷将起到重要作用。

在本案中，“焦炸丸”的奶奶的赠与是否有效，取决于“焦炸丸”出生时的状态。如果“焦炸丸”顺利出生，那么该赠与有效。如果“焦炸丸”出生时不幸死亡，那么该赠与就被视为无效。

此外，民法典第一千一百五十五条规定：“遗产分割时，应当保留胎儿的继承份额。胎儿娩出时是死体的，保留的份额按照法定继承办理。”

这个“预留份”规定，也体现了对胎儿权益的保护，即在分割遗腹子父亲的遗产时，要为遗腹子预留继承份额。如果遗腹子出生时是活的，就享有继承权；如果出生时死亡，则不具有继承权。（记者 牛鹏远）