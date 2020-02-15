王黎明：民事权益保护的民法典时代

民法典是新中国历史上第一部以“法典”命名的法律，是立法史上的里程碑，具有划时代的意义。民法典的颁布使民事权益的保护更理性、更全面、更有力、更完善，标志着我国进入民事权益保护的民法典时代。

民法典是新中国历史上第一部以“法典”命名的法律，是立法史上的里程碑，具有划时代的意义。民法典的颁布使民事权益的保护更理性、更全面、更有力、更完善，标志着我国进入民事权益保护的民法典时代。

首先，民法典对民事权益的保护更加理性。民法典将弘扬社会主义核心价值观写进立法宗旨，将“绿色原则”确立为中国民法的基本原则；民法典中人格权独立成编，秉持“对人保护要高于对财产保护”的理念，提高民事主体人格权和人格利益在民事权益体系中的地位，增加人格权的类型，增加违约行为导致精神损害赔偿的规定，增加人体器官、人体组织、人体细胞捐献的规定，增加性骚扰民事责任的规定，扩大姓名权、肖像权的保护范围，明确隐私权和个人信息的含义，深化对人格权的法律保护；调整夫妻共同债务的界定和偿还范围；增加无人继承遗产归国家所有，用于公益事业的规定，规定无居民海岛归国家所有，以上增改均体现民法典对民事权益更加理性的保护。

其次，民法典对民事权益的保护更加全面。民法典降低了限制民事行为能力人的年龄界限、延长了对自然人民事权益保护的时间跨度，增加成年监护制度，力争对民事权益进行全方位保护。民法典将限制民事行为能力人的年龄界限由原来的10周岁，降低至8周岁，充分保障未成年人的自由和权利；增加了对胎儿利益保护、对死者人格利益保护的内容，以及成年监护的内容，增加了对自然人民事权益保护的维度和内涵，以上增改均是民法典对民事权益更加全面保护的体现。

再次，民法典对民事权益的保护更加有力。增加自愿实施救助者致受助人损害不承担民事责任的规定，增加侵害英烈姓名、肖像、名誉、荣誉损害社会公共利益的民事责任，增加国家、集体、私人的物权受法律平等保护的规定，增加土地承包经营权可以互换、转让的规定，增加居住权制度、自助行为制度，诉讼时效期间由两年变更为三年，规定地方人民政府有关部门、居民委员会应当对设立业主大会和选举业主委员会给予指导和协助，更有力地保护了民事权益。

最后，民法典对民事权益的保护更加完善。创立了中国特色的法人制度，把法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三类，将农村集体经济组织法人、城镇农村合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人规定为特别法人，加大了对这三类组织民事权益的保护力度；完善高空抛物、坠物致害的民事责任制度，增加添付取得物的所有权的规定，增加产品责任中的惩罚性赔偿规定，如此，民法典对民事权益的保护更趋完善。

总之，民法典是在中国共产党领导下编纂的，是以人民为中心的法典，它回应了广大人民群众对自己合法民事权益加强保护的诉求，是以民为本之法、保障民生之法。民法典的颁布，结束了民事权益保护法律依据单行法并存的碎片化状态，改变了解决民事纠纷、保护民事权益过多依赖司法解释的现状，形成了崇尚自由、体系科学、内容丰富、立法前卫、保护有力的民事权益保护依据体系，从此在我国民事活动、民事裁判中可以引经据“典”，民事权益的保护进入一个新的时代——民法典时代！(王黎明 河南科技大学法学院民商法学教研室主任、副教授)