宋红伟：让全社会共享民法典“法治红利”

当前，改革进入了攻坚区和深水区，人口红利和土地红利已经衰减，未来最大的红利是深化改革的“制度红利”和“法治红利”。

当前，改革进入了攻坚区和深水区，人口红利和土地红利已经衰减，未来最大的红利是深化改革的“制度红利”和“法治红利”。将于明年1月1日正式实施的民法典“是一部固根本、稳预期、利长远的基础性法律”，与14亿中国人的生活息息相关，其中就蕴含着巨大的“法治红利”：

一是明确保护私权、稳定预期带来的“信心红利”。民法典是私权保障的宣言书，它明确规定，“民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保护，任何组织或者个人不得侵犯”。这是对改革开放40多年成果的法律确认，也从根本上让民事主体坚定了信心、稳定了预期。孟子说，有恒产者有恒心。对民事主体人身权、财产权的保护，必将最大限度地激发其追求美好生活、创造财富的动力。

二是以人为本、构建和谐社会带来的“幸福红利”。民法典作为全体社会成员共同遵守的行为规范，使人们的交往活动更加有序，社会更加和谐。如，设立“离婚冷静期”、放宽收养条件、扩大法定继承人范围等，完善了婚姻、收养、继承制度，促进家庭关系和谐稳定；强化对债权实现的保护力度，破解当事人不信守合同、欠债不还难题，有利于构建诚信社会；明确见义勇为非重大过失不承担民事责任，“禁止霸座”“树立优良家风”“敬老爱幼”等内容则维护见义勇为社会风尚，弘扬了中华传统美德；将人格权独立成编，强化对人格的全面保护，使人们生活得更有尊严。民法典将使人民群众有更多的幸福感、获得感和安全感，生活更加美好幸福。

三是确立法律规则、更好发挥市场作用带来的“市场红利”。市场经济就是法治经济。作为市场经济的基本法，民法典全面确认了市场主体的法律资格，赋予市场主体丰富的财产权并予以保护，同时，确立了完备的市场交易规则，从而为市场经济提供了法治保障。这必将更好地发挥市场在资源配置中的决定性作用，增强经济发展的动力和活力。

四是明确绿色原则、保护生态环境带来的“生态红利”。绿水青山就是金山银山。在生态文明建设方面，民法典总则编将绿色原则规定为基本原则；侵权责任编则专门规定了生态环境损害赔偿等制度，将为生态环境受到损害之后的补偿和修复提供充分的制度保证。上述规定，健全了我国生态法治，完善了生态文明制度体系，将为美丽中国建设提供强大助力。

五是优化营商环境、激发经济主体活力带来的“环境红利”。法治是最好的营商环境。民法典对企业权利的保护作了全面规定，保护范围不仅包括物权，还包括债权、知识产权、股权及其它(他)投资性权利、数据及虚拟财产权等六个方面的权利。同时明确，企业作为民事主体，享有特殊的人格权，包括名称权、荣誉权、名誉权。民法典对企业作为民事主体权利的全面保护，将进一步优化营商环境，激发各类经济主体的创造力和活力。

我们要认真贯彻以习近平同志为核心的党中央决策部署，在全社会大力弘扬社会主义法治精神，牢固树立崇尚法律、遵从法律等法治理念，学习好、宣传好、贯彻好、落实好民法典，通过严格依法执政、依法行政、公正司法、人人守法，全面有效执行民法典，充分释放并让全社会共享民法典“法治红利”，使中国号巨轮勇往直前，驶向中华民族伟大复兴的光辉彼岸。(宋红伟 洛阳市社科联副调研员、《洛阳月谈》主编)