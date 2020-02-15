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洛阳市掀起学习宣传民法典热潮
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-10 18:32

　　“民法典是一部什么样的法律？民法典颁布的历史背景和时代意义是什么？”7日，洛阳日报社“四力”教育实践大讲堂第四讲开讲，洛阳市委党校法学教研部讲师王蕾受邀以《开启中国法治新时代》为题，进行学习贯彻民法典专题讲座。

　　讲座中，王蕾通过生动典型的案例、幽默风趣的语言，着重讲解了民法典的亮点以及公民的权益，还特别结合民法典相关法条，讲解了新闻媒体在新闻宣传报道中的权利和应注意的法律问题，既有理论高度，又有实践指导意义，为洛阳日报社全体采编人员学习宣传贯彻民法典，更好地开展工作打下坚实的理论基础。

　　民法典是新中国成立以来第一部以法典命名的法律。这是新中国条文最多的一部法律，1260个法条对应着细致入微的民生关切；这是社会生活的百科全书，7编和附则构建起全方位的民事权利保护体系。民法典与每个人都息息相关，一个人一辈子可以不与刑法打交道，但没有一个人可以不与民法打交道。

　　连日来，洛阳市各级各部门按照贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，面向群众、深入基层，采取灵活多样的形式、鲜活生动的语言和事例，在全市掀起了学习宣传民法典的热潮，让民法典走进群众心中。

　　日前，新安县司法局组织全县36家执法单位工作人员集中学习民法典，并向各执法单位发放了民法典知识读本及宣传挂图共计1000余份；栾川县司法局组织开展民法典宣传进农村活动，普法志愿者入户向群众发放民法典读本、与群众共同学习民法典，让民法典走到群众身边、走进群众心里；洛龙区司法局太康东路司法所联合光合城社区开展民法典系列法治宣传活动，社区法律顾问围绕群众生活中常见的法律问题进行了讲解，进一步提高广大群众对民法典的知晓率……

　　根据《中共洛阳市委宣传部中共洛阳市委组织部洛阳市司法局关于深入开展<中华人民共和国民法典>学习宣传活动的通知》要求，洛阳将切实加强民法典学习宣传教育，推动民法典学习宣传走入日常生活、走入人民群众，让全体社会成员养成自觉守法意识，形成遇事找法的习惯，培养解决问题靠法的意识和能力。

　　根据部署，洛阳市积极推动民法典学习宣传进机关，抓好领导干部这个“关键少数”，抓好国家机关工作人员这个“关键群体”，将民法典列入干部培训计划，将民法典学习教育作为国家机关工作人员学习培训重要内容，推动领导干部做学习、遵守、维护民法典的表率，提高领导运用民法典维护人民权益、化解矛盾纠纷、促进社会和谐能力和水平。

　　另外，洛阳市还将持续推进民法典学习宣传进学校，加强对青少年的法治宣传教育，把民法典纳入国民教育体系，通过演讲比赛、模拟法庭、志愿服务、社会实践等活动开展情景式教育，培养青少年的法治意识、规则意识、诚信意识；推动民法典学习宣传进乡村、进社区、进万家，针对不同群众，分类开展宣传，增强民法典学习宣传精准性，运用群众身边案事例剖析、以案释法等方式开展生动直观的宣传教育，基本实现民法典普法宣传对各类人群全覆盖，把热点案事件的依法处理变成对全民开展的普法公开课；紧紧围绕服务“六稳”“六保”，深入企业、市场等基层单位开展民法典学习宣传活动，引导相关从业人员树立诚信守法意识，提高依法经营能力，帮助他们依法维护合法权益，自觉运用法律手段解决矛盾纠纷。（洛报融媒记者 申利超/文 刘冰/图 通讯员 王娟）
[ 责任编辑：席倩倩]
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