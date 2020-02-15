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市委直属机关工委举办民法典专题学习宣传讲座
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-21 08:20

　　昨日，市委直属机关工委举办民法典专题学习宣传讲座，邀请河南科技大学法学院院长杨连专、河南科技大学法学院副教授王黎明两位法学专家，就民法典进行系统阐释。

　　“从发展的角度来看，民法典既是中国民法发展到一定阶段的体系化结晶，又将在未来的岁月中继续发展。”王黎明说，民法典的编纂，无论是在结构方面，还是在解决时代新问题和现实问题等方面，都尽可能给出了“方案”，体现出创新性和中国特色。

　　杨连专在专题讲座上表示，民法典的核心理念包含生命无价、人身自由、人格尊严、产权不可侵犯、契约自由、公平正义等10多个方面。

　　“人格权独立成编是民法典一大亮点，受到国内外广泛关注和好评。”杨连专说，人格权是最重要的权利，包括生命权、健康权、名誉权、隐私权等。尤其是在互联网信息化时代，对名誉、隐私等的侵害程度有所加深。

　　民法典的颁布，还有助于改善营商环境。杨连专举例说，民法典规定，民事主体从事民事活动，不得违反法律，不得违背公序良俗。该规定明确了营业自由，以不违法为原则，激发了活力。同时，鼓励各类投资，保护股权和其他投资性权利。在完善交易规则方面，民法典修改了合同效力、合同履行、债权转让、合同解除和违约责任等一般规则，增设了保理合同、合伙合同和担保合同，修改了借款合同、融资租赁合同等。对于故意侵害他人知识产权，情节严重的，民法典规定，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。

　　杨连专表示，民法典中还回应了诸多民生关切。比如，免除了见义勇为者的后顾之忧；把限制民事行为能力的年龄下调至8周岁；明确了住宅70年自动续期，给买房者吃下定心丸；物业不得用停电、停水、停气等方式催缴物业费，保护业主合法权益……此外，民法典进一步扩大了遗产范围，将社交账号、游戏装备等虚拟财产纳入其中；扩大法定继承人范围，并增加打印、录像等新遗嘱形式。（记者 孟山 通讯员 于立涛）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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