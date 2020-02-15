“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会体育舞蹈比赛火热开赛

昨日下午，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会体育舞蹈比赛在洛阳市体育中心体育馆正式开赛，比赛将持续至23日。

昨日下午，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会体育舞蹈比赛在洛阳市体育中心体育馆正式开赛，比赛将持续至23日。期间，体育舞蹈、街舞、中国舞三大项目将展开激烈的角逐，来自不同代表队的选手们将同台竞技，一展舞姿。

“本届体育舞蹈比赛有近700名选手，40支代表队参赛，最大的选手65岁，最小的选手只有5岁。他们都是从各区域预选赛中脱颖而出的优秀选手，有着不俗的实力。”洛阳市体育舞蹈运动协会秘书长屈振清告诉记者。

现场，丰富多彩的舞蹈种类和表演方式令现场观众目不暇接，喝彩不断。比赛中的选手们更是全情投入，或轻盈灵动，或健美有力，或深情款款，在赛场上华丽绽放。

“此次大赛专门铺设了专业级场地，为选手们提供一个更好的舞台，能够全力赛出水平、赛出风采。最后，比赛还将选拔出优秀的舞蹈人才代表洛阳市出战省级、国家级赛事。”屈振清说。

据悉，此次比赛除了高水平的参赛选手，主办方还特邀了来自北京舞蹈学院的优秀舞者进行现场表演。同时，组织了经验丰富的专业裁判团，全力打造优质的专业体育舞蹈大赛。

体育舞蹈作为一项既能陶冶情操又能锻炼体魄的运动，有着种类繁多的项目内容，从浪漫的伦巴到奔放的拉丁再到接地气的广场舞，充分体现了“全民参与，全民健身”的理念，因此广受欢迎。据了解，金秋十月还将迎来广场舞类赛事，让古都群众再感受一把与众不同的体育舞蹈魅力。

本届全民健身运动会以“古都新生活，健康新理念”为主题，由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳市体育总会共同主办。后续有关比赛进程等详情，洛阳网将持续跟进关注，敬请期待。(记者 郭瑛 实习生 孙棹帆 文/图)