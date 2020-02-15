洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会体育舞蹈比赛火热开赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-23 09:52

　　昨日下午，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会体育舞蹈比赛在洛阳市体育中心体育馆正式开赛，比赛将持续至23日。期间，体育舞蹈、街舞、中国舞三大项目将展开激烈的角逐，来自不同代表队的选手们将同台竞技，一展舞姿。

　　“本届体育舞蹈比赛有近700名选手，40支代表队参赛，最大的选手65岁，最小的选手只有5岁。他们都是从各区域预选赛中脱颖而出的优秀选手，有着不俗的实力。”洛阳市体育舞蹈运动协会秘书长屈振清告诉记者。

　　现场，丰富多彩的舞蹈种类和表演方式令现场观众目不暇接，喝彩不断。比赛中的选手们更是全情投入，或轻盈灵动，或健美有力，或深情款款，在赛场上华丽绽放。

　　“此次大赛专门铺设了专业级场地，为选手们提供一个更好的舞台，能够全力赛出水平、赛出风采。最后，比赛还将选拔出优秀的舞蹈人才代表洛阳市出战省级、国家级赛事。”屈振清说。

　　据悉，此次比赛除了高水平的参赛选手，主办方还特邀了来自北京舞蹈学院的优秀舞者进行现场表演。同时，组织了经验丰富的专业裁判团，全力打造优质的专业体育舞蹈大赛。

　　体育舞蹈作为一项既能陶冶情操又能锻炼体魄的运动，有着种类繁多的项目内容，从浪漫的伦巴到奔放的拉丁再到接地气的广场舞，充分体现了“全民参与，全民健身”的理念，因此广受欢迎。据了解，金秋十月还将迎来广场舞类赛事，让古都群众再感受一把与众不同的体育舞蹈魅力。

　　本届全民健身运动会以“古都新生活，健康新理念”为主题，由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳市体育总会共同主办。后续有关比赛进程等详情，洛阳网将持续跟进关注，敬请期待。(记者 郭瑛 实习生 孙棹帆 文/图)
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他每天开车久坐，突然右大腿不利索了
  • ·误把心梗当成中暑 他胸闷三次才就诊
  • ·吃了10个虾仁饺子，她腿上的包又红又痒
    		•
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城...
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
        飞鸟翔集、碧波荡漾……位于洛孟桥附近的朱樱湖，景美还免费，周边更有几个好去处，足可悠哉悠哉玩上一整天...
  • ·“拍路” 有讲究
  • ·烂柯山上有古观
  • ·半日时光 闲游宜阳
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳围绕六大重点领域组织举办34项系...
  • 即日起，洛阳将严惩这些交通违法行为....
  • 女孩街头遛雪橇犬 民警罚其千元并将狗...
  • 洛阳市委2020年重点工作推进专题调度...
  • 私占、破坏哈啰单车 4名用户被永久封号
  • 太美了！洛阳偃师的一个小村庄 村里主...
  • 洛阳市发力打造“古都新生活”消费品牌
  • 今日，洛阳警方开展养犬专项治理集中行动
  • 81岁老人步行十几里到县城卖野菜 一双...
  • 洛阳一线防汛工作者 坚守在风雨中的人
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月20日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    伊洛河故道 水鸟舞蹁跹
    洛阳第二外国语学校涧...
    “兔司令”李献民带领...
    栾川县三川镇：特色农...
    精彩热帖

    雨中秀

    栾川乡村美如画

    秋荷

    宝葫芦
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605