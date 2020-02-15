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“棋”乐无穷！洛阳市第二届全民健身运动会迎高潮 象棋比赛人气火爆组团争锋
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-14 11:57

　　“相比第一届比赛，今年象棋比赛的参赛人数几乎是去年的两倍。”洛阳市第二届全民健身运动会的象棋赛事总负责联络人魏宪立对记者说。

　　昨日，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会象棋比赛迎来高潮，全市26支代表队的128名参赛者上演组团争锋，再加上近百名自由报名参赛的象棋爱好者，本届象棋赛事的人气相当火爆。魏宪立说，“各县区代表队参赛者水平很高，大多都经历了预选赛，比如孟津代表队有6名参赛队员，但他们是从108人参加的预选赛里脱颖而出的‘高手’。”

　　在比赛过程中，参赛棋手有的正襟危坐，屏气凝神，有的双眉紧锁，静思默想，在一个个棋盘上排兵布阵，上演着没有硝烟的战争，让现场观赛的象棋爱好者大呼过瘾。

　　不少参赛者都是抱着“以棋会友”的心态来参赛。来自甲组西工代表队的棋手汤浩表示：“这场比赛为广大象棋爱好者提供了良好平台，让我能和各路棋手交流棋艺，我本着以棋会友的心态来参赛，今昨两日我已进行了四局比拼，对手实力都很强，其实，洛阳象棋文化氛围很浓，高手很多，这得益于洛阳的象棋比赛很多。”

　　据主办方透露，在本届象棋比赛中担当执法裁判的裁判员队伍中，有四位裁判拥有国家一级裁判员资格，为赛事的高水准运行提供保障。此外，在比赛现场，记者也可以看到设置的医疗服务点，全程提供医疗安全保障。

　　值得一提的是，网络直播也是本届象棋比赛的一大亮点，魏宪立说，“为了更好传播象棋文化，也为了满足不能来现场棋迷朋友的观赛需求，我们设置了3-4个直播机位对高水平棋手的对弈进行实时网络直播，在洛阳市第一届全民健身运动会中，象棋比赛的网络直播点击量就超过百万，预计今年的网络直播点击量能达到两百万。”

　　据了解，本届象棋赛事中的甲组比赛将于今日结束，8月15日至16日期间将进行的是乙组比赛的较量，有兴趣的棋迷朋友届时可到居然之家王城大道店五楼进行现场观赛。

　　本届“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会，由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳体育总会共同举办。期间，洛阳网作为洛阳本地主流新媒体平台，将充分发挥自身优势，通过网站、官方微博微信、掌上洛阳客户端等传播渠道，对本届全民健身运动会进行及时、多角度、立体化宣传报道。若想了解更多关于本届全民健身运动会信息或各项比赛具体规则，后续可关注洛阳网了解。(记者 李珂尧 实习生 孙棹帆 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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