洛阳市第二届全民健身运动会亲子运动比赛报名火热进行中

验专注默契的“珠行千里”、增进亲子感情的“三人四足”、曾风靡盛唐时期的“投壶”运动……8月22日、23日，以“古都新生活健康新理念”为主题的洛阳市第二届全民健身运动会亲子运动比赛将在洛阳市文博体育公园篮球场举行，届时6项有趣好玩的运动将为市民带来一场体育“狂欢”。目前，比赛正在火热报名中，名额有限，有兴趣参与的市民请尽快报名。

考验专注默契的“珠行千里”、增进亲子感情的“三人四足”、曾风靡盛唐时期的“投壶”运动……8月22日、23日，以“古都新生活健康新理念”为主题的洛阳市第二届全民健身运动会亲子运动比赛将在洛阳市文博体育公园篮球场举行，届时6项有趣好玩的运动将为市民带来一场体育“狂欢”。目前，比赛正在火热报名中，名额有限，有兴趣参与的市民请尽快报名。

此次比赛将于8月22日、23日每天16: 30至20: 00举行，期间将开展“珠行千里”、“三人四足”、“同舟共济”、“无敌风火轮”、“投壶”(体验项目)、亲子篮球(体验项目)6项亲子运动比赛。除体验项目外，其余4项比赛均对上榜者有现金奖励。

凡在洛阳工作、生活的人士均可与子女组队，以家庭为单位免费报名参加此次比赛。其中，子女年龄要求为5岁(含)至12岁，即2008年到2015年之间出生；家长年龄要求为20岁(含)至65岁，即1955年到2000年之间出生。

此次比赛报名工作将持续至8月19日18: 00，设置有线上、线下两种报名方式：线上报名时，需下载“云动洛阳”APP,点击“赛事活动”，选择“亲子运动”进行报名；线下报名时，需备纸质版报名表，送至洛阳市高新区生命科技园15楼1501室。

若您有更多关于报名及赛事的疑问，可致电此次比赛相关负责人刘凯宇进行咨询，联系方式为18537997791。

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亲子运动【比赛规程】

本届全民健身运动会由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳市体育总会共同主办。后续有关比赛进程等详情，可持续关注洛阳网获知，敬请您期待。(记者 郭瑛 实习生 周佳东/文)