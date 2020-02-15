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36支队619人参赛！洛阳市第二届全民健身运动会轮滑赛今日举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-15 16:43

　　“36支代表队，619名参赛者，今年轮滑比赛的参赛人数远超首届。”洛阳市第二届全民健身运动会轮滑比赛承办负责人周建辉对记者说。（>>>点击查看洛阳市第二届全民健身运动会专题

　　为倡导“古都新生活，健康新理念”，今日上午，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会轮滑比赛，在洛龙区定鼎门小学轮滑场展开激烈角逐，六百余名参赛选手头戴“冲天盔”、脚蹬“风火轮”，争先竞速、全力角逐，上演了一场轮滑版的“速度与激情”，让观众切实感受到了轮滑运动的魅力。

　　比赛现场，人潮涌动，热闹非凡，处处洋溢着轮滑运动特有的青春活力。参赛选手们开赛前就陆续在赛场上摩拳擦掌、开始热身，一个个海燕般滑翔的身姿随处可见。发令枪声一响，选手们便像离弦之箭，“飞”出起点线，向终点全速冲刺，你追我赶，奋勇争先。现场观众们则驻足在赛场周围，为场上选手频频喝彩、加油助威……不论是参赛者，还是观赛者，都在本届赛事中尽情享受到轮滑运动的魅力与乐趣。

　　“轮滑是一项非常考验选手专业技巧的运动，比赛过程中依靠个人能力抢道、卡位，争夺第一名。直道、入弯、出弯、冲刺，赛道的每个部分都考验着选手的素养水平。”周建辉对记者说。

据赛事主办方透露，本届轮滑比赛共分自由式轮滑、速度轮滑和陆地冰球三个项目，自由式轮滑又包含速度过桩和花式绕桩，参赛者分别在对应项目中上演竞速和技巧比拼。此外，本届参赛选手的年龄限定在5至65岁，根据年龄将选手划分为幼儿组、少年组和成青组三个组别。

　　值得一提的是，为使本届轮滑比赛顺利举办，并提升参赛者的体验，本届轮滑赛事选址在洛龙区定鼎门小学轮滑场，该场地于8月12日刚刚建成投入使用，是洛阳市首个专业轮滑场地，总面积3100平方米，有185米周长赛道，为参赛者提供了“御风驰骋”的绝佳舞台。

　　“现在我们倡导全民运动、全民健身，其实，轮滑非常适合3-12岁的少年儿童参与，能帮助锻炼体能、平衡力、协调性，也以其特有的趣味性，能培养孩子对运动的兴趣，让孩子从小就锻炼出一副好身体。”周建辉说。轮滑运动是一项阳光、时尚、绿色、环保的体育运动，也是集体育竞技和趣味娱乐为一体的综合性运动项目，轮滑现已成为广大少年儿童十分喜爱的一项运动项目。

　　本届“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会，由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳体育总会共同举办。期间，洛阳网作为洛阳本地主流新媒体平台，将充分发挥自身优势，通过网站、官方微博微信、掌上洛阳客户端等传播渠道，对本届全民健身运动会进行及时、多角度、立体化宣传报道。若想了解更多关于本届全民健身运动会信息或各项比赛具体规则，后续可关注洛阳网了解。(记者 李珂尧 实习生 孙棹帆 通讯员 张倩)
[ 责任编辑：马佳佳]
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