如何解决市民健身“动静大”的问题？洛阳多部门开展治理行动

17日，本网以《公园里健走队大声播放音乐并喊口号 给附近居民造成困扰》为题，报道了健走队在公园里健身时，用音箱大声放音乐并喊口号，给附近居民生活造成困扰一事。

17日，本网以《公园里健走队大声播放音乐并喊口号 给附近居民造成困扰》为题，报道了健走队在公园里健身时，用音箱大声放音乐并喊口号，给附近居民生活造成困扰一事。记者了解到，该情况引起我市多部门的重视，相关部门将对健走队进行排查登记，并开展治理行动。

记者了解到，市公安局、城管局、民政局、体育局、水利局等单位注意到该情况后，第一时间核实，洛浦公园内的健走队全称为洛阳登山协会徒步委员会，在市民政局备案，市体育局对其进行业务管理。经排查，洛浦公园北岸洛阳桥至西苑桥段存在五六支有组织的健走队，每支队伍约50名队员，配备音箱及哨子，每天锻炼时间为早7点左右和晚7点半至晚9点，每支队伍有专人带队。

如何解决市民健身“动静大”的问题，既能让大家愉快健身，又可以保障周边居民的良好生活环境？

记者从多部门了解到，从即日起，我市将针对健走队“动静大”问题开展治理行动，对洛阳登山协会徒步委员会加强指导管理，要求各健走队在公园里组织活动时改变行进队列，控制参与人数，降低音箱音量，做到严格自律，健身不扰民。

同时，相关部门还约谈相关徒步委员会负责人并提出要求，各健走队在锻炼时，队员不超过20人，分2列行走，不高喊口号、不吹哨，所带音箱要降低音量，昼间不高于50分贝，晚间不高于40分贝，减小噪声，切实解决扰民问题。相关单位对所属公园、广场内的健走队、广场舞队等群体性组织进行排查登记，引导市民文明健身；督促各相关单位广泛宣传《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等法律法规，讲清噪声污染对周边单位、学校、居民带来的影响，督促产生噪声的单位、人员主动消除噪声污染，严格规范各自行为。市公安局自即日起至9月3日，开展洛浦公园噪声污染专项治理行动。市体育局组织义务工作者组成监督团，购置噪声分贝仪，现场对各队音箱音量进行管控，同时，加强现场监督，引导各队严格控制参与人数。

对于此次行动，市文明办、创建办将会同有关部门，加强督导整治。(记者 王博东)