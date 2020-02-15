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洛阳市第二届全民健身运动会篮球比赛报名工作全面开启
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-17 18:33

　　无篮球，不热血！爱好篮球的你，快来报名参加全民篮球比赛吧！即日起，洛阳市第二届全民健身运动会篮球比赛的报名工作全面启动，因“席位”有限，我市篮球运动爱好者们请尽快报名，在赛场上一展“篮球小子”的风采，还有机会赢取奖金。

　　此次篮球比赛设有甲、乙两大组别。其中，甲组为来自各市直机关单位及各县(市、区)的代表队，9月21日至25日，他们将分别在洛阳市体育中心多功能灯光球场、高新区IM球馆展开“男子成人五人制篮球赛”。

　　乙组则面向在洛阳工作、生活、学习的人士，只要身体健康、热爱篮球运动，均可组队报名参加比赛。比赛设“男子成人五人制、三人制篮球赛”、“男子青少年三人制篮球赛”、“小学生组三人制篮球赛”三大比赛项目，为不同年龄段的篮球运动爱好者提供适合自己的挑战平台。8月27日至31日，乙组比赛将在洛阳市文博体育公园篮球场有序开赛。

　　甲组报名时间持续至9月14日18时，乙组持续至8月22日18时，报名均采取线上、线下两种方式。

　　线上报名时，无论是报名甲组还是乙组，均可通过下载“云动洛阳”APP，点击“赛事活动”，选择“篮球比赛”进行报名。线下报名时，报名甲组、乙组的方式则有所不同。>>>>具体报名细则及赛事规程请点击查看

　　本届全民健身运动会以“古都新生活健康新理念”为主题，由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳市体育总会共同主办。后续有关比赛进程等详情，洛阳网将跟进关注，敬请您期待。(记者 郭瑛 实习生 周佳东/文)
[ 责任编辑：马佳佳]
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