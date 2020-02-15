坚持“创建惠民”！洛阳凝聚起磅礴文明力量

如今在洛阳的大街小巷，城市文明的诸多细节，让人心情舒畅。公共场所秩序井然，老旧小区换新颜，志愿者服务成为一道道亮丽风景……在文明城市创建过程中，洛阳市始终将“创建惠民”作为出发点，致力于解决群众身边最紧迫、最关心的问题，着力提升群众获得感、幸福感。

“您好，欢迎乘坐洛阳公交。”

“您好，有什么可以帮您的？”……

如今在洛阳的大街小巷，城市文明的诸多细节，让人心情舒畅。公共场所秩序井然，老旧小区换新颜，志愿者服务成为一道道亮丽风景……在文明城市创建过程中，洛阳市始终将“创建惠民”作为出发点，致力于解决群众身边最紧迫、最关心的问题，着力提升群众获得感、幸福感。

迎难而上，老问题不积压

在文明城市创建过程中，洛阳市的城乡面貌发生了巨大变化。谈起变化，不少市民会不约而同想到老城区洛浦街道井沟村。

“谁都没有想到，乘着文明城市创建的东风，井沟村的村容村貌发生了翻天覆地的变化。”19日，村民刘胜利提及井沟村的旧颜，深有感受地说，以前井沟这片儿是“垃圾山”，一到夏天就臭气熏天、尘土飞扬……

井沟村位于老城区东北部，瀍河穿村而过，刘胜利口中的“垃圾山”位于村东的河滩上。2018年8月，瀍河一期治理老城段项目开工；2019年4月，“垃圾山”彻底整治工作开始；2020年4月，洛孟路整体提升方案实施。井沟村党支部紧密结合项目建设，围绕文明城市创建等方面做文章，清运生活垃圾、拆除违章建筑、清理门前杂物、修筑护坡围墙、补种绿色植物……如今，井沟村的面貌焕然一新。

“我们要以实际行动扮靓自己的家园。”刘胜利说，为了巩固井沟村的“新面貌”，每个周五，他和村民们都会积极参加城市清洁集中行动。

管理落细，坚持创建惠民

近日，洛阳市公安局交警支队老城交巡大队九都金业岗民警王伟路一有闲暇，就会打开微信，看看有没有群成员发布的交通违法信息。“利用网格化交通管理信息平台治理交通顽疾，既精准又高效。”王伟路说。

不久前，一名在九都路附近开店的群成员发布信息，说有车辆压着盲道停在他家店门口。王伟路看到后，马上赶到现场对违法停车的车辆进行处罚，整个过程不到10分钟。

实际上，在洛阳市全国文明城市创建工作推进过程中，每一条道路、每一栋楼宇都有人管，每一项工作、每一个任务都有人抓，每一个问题、每一点疑惑都有人解答……这种城市管理的精细分工，既提高了工作效率，又提升了群众的满意度。

“老旧小区也能美起来就好了。”“能否把小区的路灯给提升提升？”……群众的需求在哪里，创建工作的目标就在哪里。路面硬化、墙体粉刷、水网改造、雨污分离、完善照明、安装监控……经过改造，小区的品质明显得到提升。

洛阳市在推进全国文明城市创建工作中，始终坚持问题导向和创建惠民原则，一系列细致入微的工作部署，切实让群众收获了看得见、摸得着的实惠。

潜移默化，人人参与创建

“创建文明城市，人人都要参与……”19日下午，在老城区邙山街道中沟社区的排练大厅内，一群大爷大妈们正在为文明城市创建排练歌曲。合唱团成员司马小罗说：“文明城市创建就是在为群众办实事，让每家每户都享受到环境提升、风气向好带来的好处。”

创建全国文明城市，也离不开学校的广泛动员与积极参与。“立德树人是育人的根本。我们学校积极开展文明校园创建活动，并让学生对家长发出倡议，通过小手拉大手，吸引更多家长参与到文明城市创建活动中来。”涧西区东升二小德育处相关负责人李昂说。

“我在学校会主动帮助同学，见到垃圾会捡起来，会自觉遵守交通规则……”该校学生霍佳琳高兴地说，受到她的影响，身边不少大人如今再也不乱扔烟头和垃圾了。

“当越来越多的人投身于文明城市创建，文明就成了一颗有着巨大吸引力的磁铁，凝聚起磅礴的力量。”洛阳市创建办相关负责人表示，下一步，该部门将会同各有关单位，继续以“创建惠民”作为推进各项工作的出发点，着力提升人民群众的获得感、幸福感。(洛报融媒记者 王子君 通讯员 庞晓磊 文/图)