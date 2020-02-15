洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

坚持“创建惠民”！洛阳凝聚起磅礴文明力量
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-19 19:36

　　“您好，欢迎乘坐洛阳公交。”

　　“您好，有什么可以帮您的？”……

　　如今在洛阳的大街小巷，城市文明的诸多细节，让人心情舒畅。公共场所秩序井然，老旧小区换新颜，志愿者服务成为一道道亮丽风景……在文明城市创建过程中，洛阳市始终将“创建惠民”作为出发点，致力于解决群众身边最紧迫、最关心的问题，着力提升群众获得感、幸福感。

　　迎难而上，老问题不积压

　　在文明城市创建过程中，洛阳市的城乡面貌发生了巨大变化。谈起变化，不少市民会不约而同想到老城区洛浦街道井沟村。

　　“谁都没有想到，乘着文明城市创建的东风，井沟村的村容村貌发生了翻天覆地的变化。”19日，村民刘胜利提及井沟村的旧颜，深有感受地说，以前井沟这片儿是“垃圾山”，一到夏天就臭气熏天、尘土飞扬……

　　井沟村位于老城区东北部，瀍河穿村而过，刘胜利口中的“垃圾山”位于村东的河滩上。2018年8月，瀍河一期治理老城段项目开工；2019年4月，“垃圾山”彻底整治工作开始；2020年4月，洛孟路整体提升方案实施。井沟村党支部紧密结合项目建设，围绕文明城市创建等方面做文章，清运生活垃圾、拆除违章建筑、清理门前杂物、修筑护坡围墙、补种绿色植物……如今，井沟村的面貌焕然一新。

　　“我们要以实际行动扮靓自己的家园。”刘胜利说，为了巩固井沟村的“新面貌”，每个周五，他和村民们都会积极参加城市清洁集中行动。

　　管理落细，坚持创建惠民

　　近日，洛阳市公安局交警支队老城交巡大队九都金业岗民警王伟路一有闲暇，就会打开微信，看看有没有群成员发布的交通违法信息。“利用网格化交通管理信息平台治理交通顽疾，既精准又高效。”王伟路说。

　　不久前，一名在九都路附近开店的群成员发布信息，说有车辆压着盲道停在他家店门口。王伟路看到后，马上赶到现场对违法停车的车辆进行处罚，整个过程不到10分钟。

　　实际上，在洛阳市全国文明城市创建工作推进过程中，每一条道路、每一栋楼宇都有人管，每一项工作、每一个任务都有人抓，每一个问题、每一点疑惑都有人解答……这种城市管理的精细分工，既提高了工作效率，又提升了群众的满意度。

　　“老旧小区也能美起来就好了。”“能否把小区的路灯给提升提升？”……群众的需求在哪里，创建工作的目标就在哪里。路面硬化、墙体粉刷、水网改造、雨污分离、完善照明、安装监控……经过改造，小区的品质明显得到提升。

　　洛阳市在推进全国文明城市创建工作中，始终坚持问题导向和创建惠民原则，一系列细致入微的工作部署，切实让群众收获了看得见、摸得着的实惠。

　　潜移默化，人人参与创建

　　“创建文明城市，人人都要参与……”19日下午，在老城区邙山街道中沟社区的排练大厅内，一群大爷大妈们正在为文明城市创建排练歌曲。合唱团成员司马小罗说：“文明城市创建就是在为群众办实事，让每家每户都享受到环境提升、风气向好带来的好处。”

　　创建全国文明城市，也离不开学校的广泛动员与积极参与。“立德树人是育人的根本。我们学校积极开展文明校园创建活动，并让学生对家长发出倡议，通过小手拉大手，吸引更多家长参与到文明城市创建活动中来。”涧西区东升二小德育处相关负责人李昂说。

　　“我在学校会主动帮助同学，见到垃圾会捡起来，会自觉遵守交通规则……”该校学生霍佳琳高兴地说，受到她的影响，身边不少大人如今再也不乱扔烟头和垃圾了。

　　“当越来越多的人投身于文明城市创建，文明就成了一颗有着巨大吸引力的磁铁，凝聚起磅礴的力量。”洛阳市创建办相关负责人表示，下一步，该部门将会同各有关单位，继续以“创建惠民”作为推进各项工作的出发点，着力提升人民群众的获得感、幸福感。(洛报融媒记者 王子君 通讯员 庞晓磊 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城...
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
        飞鸟翔集、碧波荡漾……位于洛孟桥附近的朱樱湖，景美还免费，周边更有几个好去处，足可悠哉悠哉玩上一整天...
  • ·“拍路” 有讲究
  • ·烂柯山上有古观
  • ·半日时光 闲游宜阳
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市城乡规划委员会2020年第七次会...
  • 洛阳3所高校入选省一流本科专业建设名单
  • 洛阳打造特色商业街区 提升城市品位
  • 洛阳文仲大道公交停车场开工建设 预计...
  • 洛阳布局重大创新项目 聚合创新资源优...
  • 我省高招本科一批正式投档 相关高校投...
  • 雷电+暴雨 今日洛阳市气象台连发两条预警
  • 洛阳公开征集“十四五”规划意见建议
  • 这个学院的毕业生都是“工匠”！洛阳...
  • 百岁老人常保连：锄地干活身硬朗 心胸...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月17日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    洛阳打造特色商业街区 ...
    宜人坊城市书房：设立...
    洛龙区又有两座城市书...
    洛阳交警开展专项整治...
    精彩热帖

    水天一色

    石场村（一）

    石场村（二）

    洛浦晨景
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605