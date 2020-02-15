洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

以安全发展示范城市创建为契机 全面提升城市安全发展水平
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-12 08:19

　　昨日上午，我市集中收听收看国家安全发展示范城市创建工作第二次视频推进会后接着召开会议，对进一步推进国家安全发展示范城市创建工作进行部署。市长刘宛康代表我市在全国会议上作发言。

　　近年，我市将创建国家安全发展示范城市作为全面提升风险管控能力的重要举措，形成了以提升城市安全治理体系和治理能力现代化水平为中心的“1+2+6”创建思路，将500余项对标清单落实到中心城区和相关行业部门，把信息化建设作为城市应急管理的新引擎，构建市域综合应急指挥平台，升级数字化城市管理系统，加快5G、大数据等在城市治理中的推广应用，把安全发展作为“六稳”“六保”的重要保障，聚焦源头治理、重点领域、力量整合，提升风险防控、本质安全、支撑保障水平。

　　刘宛康在我市会议上强调，创建国家安全发展示范城市，是对全市安全体系建设和安全保障能力的一次大检阅。各级各部门要切实提高政治站位，深刻认识做好城市安全管理工作的重大意义，以示范创建为有利契机和重要抓手，全面提升城市安全发展水平，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎提供坚实可靠的安全保障。要健全责任机制，提高创建标准，将各项创建任务落实到人，确保圆满完成创建任务。要以安全宣传“五进”为载体，在创新方式、增强效果、常态长效上狠下功夫，营造“人人参与创建、共促安全发展”的良好氛围。

　　市委常委、常务副市长王琰君参加会议。（记者 李冰）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
        在宜阳县城东12公里处，也有一处石窟——虎头寺石窟。据传说，北魏时期在开凿龙门石窟前，工匠们要先在虎头...
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
  • ·新安县孙都村：古建筑多 村里的故事更多
    		•
    		 
    新闻排行
  • 好消息！洛阳市直事业单位拟招聘360人...
  • 自9月1日起，洛阳城市区路内泊位将告...
  • 今年上半年，洛阳出口总量居全省第二位
  • 今年上半年，洛阳515个省市重点项目累...
  • 全民健身 健康伊滨
  • 发力“四个一” 洛阳计划今年市场主...
  • 孙石路上跨西环路立交展新姿
  • 李亚：老旧小区改造要“硬件”“软件...
  • 中国国花园的小树被游客当单杠用丨百...
  • 李亚到西工区调研时强调：在大战略大...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月6日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    洛阳老城东、西大街：...
    伊川平等乡四合头村：...
    甘泉河湿地：风光好 惠...
    101岁老人张邦君：老城...
    精彩热帖

    破壁机上楼记

    城市印象

    小背篓

    中原明珠下的风与白纱
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605