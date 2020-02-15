以安全发展示范城市创建为契机 全面提升城市安全发展水平

昨日上午，我市集中收听收看国家安全发展示范城市创建工作第二次视频推进会后接着召开会议，对进一步推进国家安全发展示范城市创建工作进行部署。市长刘宛康代表我市在全国会议上作发言。

昨日上午，我市集中收听收看国家安全发展示范城市创建工作第二次视频推进会后接着召开会议，对进一步推进国家安全发展示范城市创建工作进行部署。市长刘宛康代表我市在全国会议上作发言。

近年，我市将创建国家安全发展示范城市作为全面提升风险管控能力的重要举措，形成了以提升城市安全治理体系和治理能力现代化水平为中心的“1+2+6”创建思路，将500余项对标清单落实到中心城区和相关行业部门，把信息化建设作为城市应急管理的新引擎，构建市域综合应急指挥平台，升级数字化城市管理系统，加快5G、大数据等在城市治理中的推广应用，把安全发展作为“六稳”“六保”的重要保障，聚焦源头治理、重点领域、力量整合，提升风险防控、本质安全、支撑保障水平。

刘宛康在我市会议上强调，创建国家安全发展示范城市，是对全市安全体系建设和安全保障能力的一次大检阅。各级各部门要切实提高政治站位，深刻认识做好城市安全管理工作的重大意义，以示范创建为有利契机和重要抓手，全面提升城市安全发展水平，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎提供坚实可靠的安全保障。要健全责任机制，提高创建标准，将各项创建任务落实到人，确保圆满完成创建任务。要以安全宣传“五进”为载体，在创新方式、增强效果、常态长效上狠下功夫，营造“人人参与创建、共促安全发展”的良好氛围。

市委常委、常务副市长王琰君参加会议。（记者 李冰）