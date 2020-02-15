洛阳农贸市场焕然一新 文明创建深入人心

农贸市场是城市重要的公共基础设施，也是城市文明形象的窗口。随着洛阳市全国文明城市创建工作的深入推进，自2018年起，洛阳市全面开展农贸市场改造提升及规范化管理工作。提升改造后的农贸市场，不仅环境好了，商户的诚信和服务意识也大幅提升。

农贸市场是城市重要的公共基础设施，也是城市文明形象的窗口。随着洛阳市全国文明城市创建工作的深入推进，自2018年起，洛阳市全面开展农贸市场改造提升及规范化管理工作。提升改造后的农贸市场，不仅环境好了，商户的诚信和服务意识也大幅提升。

农贸市场焕然一新

16日，洛报融媒记者来到西工区行署路农贸市场，整齐有序的摊位、干净整洁的地面、设施完善的停车场让人眼前一亮。

以前，由于配套设施陈旧、简陋，路面积水和占道经营现象严重，行署路农贸市场一直被附近群众所诟病。

2019年9月，该农贸市场提升改造正式启动。改造后的市场，不仅分区更为明显、功能更为完善、配套更为齐全，卫生条件也明显得到改善。“硬化地面8500平方米，铺设污水管网500余米，提升店牌100户，安装大棚吊顶4500平方米……”行署路农贸市场管理人员介绍，改造后，市场设有专人打扫，环境大为改观。

“市场干净了，过来买菜电动车也有地方放了，菜品也明码标价了，真的很棒！”附近居民张先生说。

行署路农贸市场是洛阳市农贸市场改造提升及规范化管理工作的一个缩影。2018年，洛阳市出台《洛阳市城市区农贸市场改造提升实施方案》，要求利用两年时间对该市城市区农贸市场进行改造提升及规范化管理，彻底改变农贸市场设施陈旧简陋、布局不合理、市场功能不全、环境卫生差的状况。

为巩固农贸市场改造成果，今年，洛阳市商务局牵头制订了《洛阳市星级农贸市场创建方案》，在农贸市场软件设置、设施设备配置、经营秩序、环境卫生、食品安全等方面进行提升。在各区初检验收基础上，洛阳市商务局会同洛阳市创建办、洛阳市市场监管局等部门对申请星级创建的市场进行了验收，并最终评审出15个星级市场。

文明创建深入人心

“遵守社会公德、维护公共卫生”“守法诚信经营、共创文明城市”……在行署路农贸市场，各种温馨提示语、文明标语随处可见，一幅幅充满正能量的公益广告，一句句朗朗上口的文明标语，让人眼前一亮、心中一动。这些文明标语潜移默化地引导着商户和市民的文明行为。

洛阳市民刘女士说，商户的态度变化非常明显，大多数商户都比过去更加和善，“你好”“请”“谢谢”等礼貌用语在买菜时经常可以听到，过去农贸市场里不文明现象，现在几乎看不到了。

“持续提升全国文明城市水平是全市人民的大事，每个人都应贡献自己的力量，我们更应该文明经营、文明用语。”商户柳恋英指着自己摊位上的“文明诚信经营商户”锦旗说，“如果不高标准要求自己，下一季度‘小红旗’可就没有了。”

“农贸市场是文明创建的重点和难点，经过这些年的改造提升，全市农贸市场的经营环境和文明状况有了大幅提升。”洛阳市创建办相关负责人表示，各有关部门要始终坚持问题导向和创建惠民原则，正视差距、对标对表，着力提升群众的满意度。下一步，除了严格执行常规管理标准、确保环境整洁有序，还要进一步完善管理制度，定期开展守法、诚信、文明经营等活动，切实提高商户自觉守法、诚信经营的意识，全面提升农贸市场管理水平。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 庞晓磊 文/图)