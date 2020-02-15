李亚主持召开洛阳市副中心城市建设工作领导小组会议暨自创区建设领导小组会议

6日，市委书记李亚主持召开洛阳市副中心城市建设工作领导小组会议暨洛阳国家自主创新示范区建设领导小组会议，传达省郑洛新国家自主创新示范区建设领导小组第四次会议精神，深入贯彻市委十一届十三次全会精神，听取洛阳市副中心城市建设创新驱动专班工作细化实化、高新区自创区自贸区“三区融合”情况汇报，研究自创区高质量发展相关政策措施，对做好下步工作提出要求。

6日，市委书记李亚主持召开洛阳市副中心城市建设工作领导小组会议暨洛阳国家自主创新示范区建设领导小组会议，传达省郑洛新国家自主创新示范区建设领导小组第四次会议精神，深入贯彻市委十一届十三次全会精神，听取洛阳市副中心城市建设创新驱动专班工作细化实化、高新区自创区自贸区“三区融合”情况汇报，研究自创区高质量发展相关政策措施，对做好下步工作提出要求。

会议聚焦省委省政府关于自创区和洛阳副中心城市建设的部署要求，系统谋划梳理创新驱动重大专项、重点项目、体制机制、要素保障等工作。与会市领导、部分驻洛高校、市直有关部门及相关县(市)区结合各自情况作了发言，提出意见建议。

李亚在讲话中指出，要认真落实市第十一次党代会和市委十一届十三次全会部署要求，站位全国、对标先进、拉高标杆，更加注重统筹衔接，结合省委省政府和省直有关部门出台的支持洛阳副中心城市建设政策、下放洛阳的省级权限，积极发挥驻洛高校服务支持副中心城市建设的作用，切实把重大专项和项目谋划得更准更实，确保“周山高新、谷水自贸、伊滨经开”等市委市政府既定目标和决策部署落到实处。

李亚特别强调，要从育新机开新局的时代背景中提升加快创新发展的政治站位。要深入学习贯彻习近平总书记关于加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要论述，深刻认识到创新是引领发展的第一动力，是落实“六稳”“六保”“五提”要求、确保圆满实现全年经济社会发展目标的重要支撑，也是洛阳副中心城市建设的重要要求，在后疫情时代育新机开新局工作中具有十分重要的作用。要站位当前大背景大格局，靠创新创业引领内循环，以数字经济赋能内循环，找准高端产业中产业链供应链的薄弱环节，加快打通全流程的创新链条，在自主、融合、基础研究上进一步发力，通过集成研究、集成攻关来提升整体创新水平，实现外源型创新向内源型创新转变，加快推进现代创新体系建设，让创新驱动成为洛阳高质量发展的动力引领。

李亚指出，要切实把高新区这个创新龙头扬起来。要按照市委“一区一源一极”定位，加快建设双向开放先行区、改革创新活力源、高质量发展增长极。要尽快推进高新区自身强起来，做大体量、完善功能、提升内涵，进而实现辐射强、带动强。要切实做好“融合”的文章，提升动能活力，统筹用好高新区、自创区、自贸区政策优势、体制活力，实现裂变催生的乘法效应。要始终坚持以高质量发展为引领，在体制机制创新上先行先试，在深化改革上做文章，发挥好引领作用。要把项目建设抓在手上，把产城融合贯穿始终，打造宜居宜业宜学宜商的高质量发展增长极。

李亚指出，要把高端创新资源整合好集聚好。进一步打通“四个通道”、促进“四链融合”，在人才、资金、平台等要素保障上实现更多突破。坚持党管人才，带着责任、带着感情做好招才引智工作，着力解决各类人才实际困难，打造吸引人才的强磁场，让天下英才汇河洛。持续抓好企业上市工作，加快建立现代企业法人制度，加强政策精准支持，强化后续监督管理，加大金融服务力度，用好用活产业基金，为创新主体发展提供有力保障。着力打造国家级农机装备、高铁轴承、耐火材料等科研平台，谋划建设高水准的国家级实验室和科创中心，叫响“周山高新”创新品牌。

李亚强调，要推动创新驱动主攻方向更清晰、抓手更明确。要立足自身优势，着力在高端轴承、金属材料、成套装备、新材料等领域突破一批关键核心技术，力争走在全省全国前列。要按照“抓牢一个龙头、激发一个动能、深化‘双倍增’、实现‘双跨越’”要求，紧盯高新区这个龙头，着力激发“三区融合”潜力动能，进一步深化创新主体、创新平台“双倍增”行动，实现高新技术产业投资、高端人才汇聚“双跨越”。要建好“周山高新+N”的“一区多园”平台，优化“管委会+公司”运作机制，建好科创大走廊、科创大市场，办好高端科创赛事，实现创新要素涌流迸发。要坚持分类施策，推动既定项目加快干起来，正在论证项目抓紧定下来，谋划对接的项目积极衔接好，确保项目支撑深化细化实化。

刘宛康、赵会生、吴中阳、杨炳旭等相关市级领导参加会议。(洛报融媒记者 李东慧)