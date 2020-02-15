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中石化洛阳工程公司：“洛阳创新”再次建功“世界首套”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-07 08:31

　　日前，记者从中石化洛阳工程有限公司获悉，由其与石油化工科学研究院联合研发并承担工程设计的中海石油宁波大榭石化有限公司50万吨/年芳烃项目近日成功投产。这标志着具有我国完全自主知识产权的世界首套芳烃型移动床芳构化装置成功运行，为国产化工生产增加了新的技术路线。

　　芳烃是生产石油化工产品的重要基础原料之一，其下游产品包括聚酰胺、聚氨酯、醇酸树脂等合成材料，在轴承、塑料、机械涂装、纺织等领域有广泛用途。我国作为全球最大芳烃需求国，相关进口依存度目前仍处于较高水平。

　　“此次由我们参与研发和设计的芳烃型移动床芳构化装置，既是全球首套同类装置，又是目前全国规模最大的轻烃芳构化装置，能够进一步提升芳烃产量，弥补国内缺口。”中石化洛阳工程有限公司相关负责人表示。

　　芳构化是将石油中含有的大量烷烃和少量芳香化合物转化为芳烃的主要方法之一。国内同类轻烃芳构化装置底盘采用固定床技术，主产品为汽油，附加值较低，而该项目采用移动床轻烃芳构化技术，并使用新一代连续芳构化催化剂RF-4，是相关技术、催化剂连同配套装置设备在国内的首次大规模工业化应用。相关装置能够生产经济性、附加值高的芳烃产品，相比固定床技术具有原料适用范围广、反应活性高、稳定性强、抗磨损性能好等特点，在提升经济性的同时，有助于进一步降低企业生产成本。

　　在实际运作中，芳烃型移动床芳构化装置主要以混合轻烃为原料，生产苯、甲苯和混合二甲苯，其副产品为氢气，为国产芳烃生产开辟了一条新的技术路线。早在2016年4月，中石化洛阳工程就承担了相关项目可行性研究工作，并于当年11月该项目获批后，同石油化工科学研究院紧密合作，展开首套工业装置研发工作。

　　在技术研发阶段，针对相关技术反应压力低、反应温度高等操作条件苛刻等特点，中石化洛阳工程有限公司一方面展开新型结构的反应器/再生器、闭锁料斗控制系统、吸收稳定产品分离技术等的工程开发，另一方面紧锣密鼓地完成了项目基础设计和详细设计，“洛阳创新”为世界首套此类装置产出合格产品提供了有力的技术支撑。(记者 陈曦 通讯员 李建永)
[ 责任编辑：马佳佳]
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