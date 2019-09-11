杨炳旭到吉利区中国石化洛阳分公司 调研统筹推进疫情防控与发展重点工作

19日，市政协主席杨炳旭到吉利区中国石化洛阳分公司，调研统筹推进疫情防控与发展重点工作。

19日，市政协主席杨炳旭到吉利区中国石化洛阳分公司，调研统筹推进疫情防控与发展重点工作。

杨炳旭详细听取了中国石化洛阳分公司疫情防控、在运项目达产、正实施项目建设及谋划项目前期工作情况介绍，对企业克服疫情影响强力组织在运项目生产经营表示赞赏，同时了解企业遇到的问题和困难，共商良策，同谋发展。

杨炳旭表示，中国石化洛阳分公司作为中部地区重点央企，发挥着推动行业发展改革的骨干作用，要坚持不懈精准抓好疫情防控，特别注意防范境外疫情输入风险，深化企业和社区规范管控，切实巩固外防输入成果。要充分发挥央企特色产品优势，满负荷组织疫情防控物资原料生产，为疫情防控提供支持。要强力组织在运项目开足马力达产扩能、增产补欠，打通交通运输“堵点”，为对冲疫情影响多作贡献。要抢抓黄河流域生态保护和高质量发展机遇，围绕壮大石化产业狠抓项目支撑，加快在建项目建设，确保早日建成投产，争取延链补链项目纳入国家大盘子。政协组织和政协委员要主动发挥职能优势，为企业实现生产经营、项目建设目标多办实事、建言献策。

杨炳旭还到吉利区洛阳河之阳高分子材料股份有限公司、黄河湿地生态修复和保护一期工程施工现场进行了调研。(洛阳日报记者 李三旺 通讯员 冯波)