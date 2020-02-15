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洛阳首家奈雪的茶霸气开业！首日人气火爆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-07 16:19

　　全国知名茶饮品牌——奈雪的茶首进洛阳，城市首店洛阳泉舜店8月7日正式开业。消费者冒雨前往奈雪的茶排队购买，大雨挡不住大家对奈雪的喜爱。今年，奈雪的茶进一步开拓河南市场，为洛阳消费者带来一杯好茶，一口软欧包的美好生活体验。

　　奈雪的茶创立于2015年，隶属于深圳市品道餐饮管理有限公司。以20-35岁年轻女性为主要客群，致力于为现代人提供“一杯好茶，一口软欧包”的美好生活体验。奈雪的茶创新打造“茶饮+软欧包”的双品类商业模式，从而带来1+1>2的效果。

　　2017年12月，奈雪的茶开始走出广东地区，正式开启“全国城市拓展计划”。截止2020年8月，奈雪的茶在全国直营店近400家。

　　一杯好茶，一口软欧包，在奈雪遇见两种美好

　　创立至今，奈雪的茶始终以“成为中国茶文化走向世界的创新者和推动者”为品牌愿景，坚持“用心，做好茶；用心，做好软欧包”的品牌理念，力求让更多年轻人爱上中国茶。

　　创新是品牌的活力之源，质量是品牌的发展保证。奈雪的茶坚持选用好茶与高品质原料，结合创新工艺，打造出更符合年轻化口味需求与时代需求的产品。奈雪的茶现已推出茶饮、软欧包、茶礼盒、蛋糕等多个产品品类，坚持茶底4小时一换，软欧包不过夜。霸气橙子、霸气草莓等招牌霸气鲜果茶系列，霸气榴莲王、魔法棒系列等经典软欧包，数年来收获满满好评。

　　奈雪的茶作为芝士鲜果茶的领创者，多年来始终坚持品类创新，今年5月更是在全国推出了霸气荔枝气泡茶新品，开辟出“鲜果汽泡茶”新品类，继续领跑行业。同时，奈雪的茶坚持走访全国各地的优质茶区，寻找品质优良的原叶茶，只为给顾客带来更好的体验。

　　奈雪经典CP，人气热销

　　霸气橙子+霸气榴莲王

　　作为奈雪的茶招牌产品，霸气橙子用料十分讲究，只选用品质上等的新奇士橙子。两颗新鲜橙子打造满满一杯鲜果VC，一颗用于切片，另一颗用于榨汁。霸气榴莲王选用D24榴莲王果肉与芒果干制作内馅，一登场就自带东南亚的岛屿风情。

　　霸气芝士草莓+草莓魔法棒：

　　霸气芝士草莓，奶盖醇香绵密，采用进口芝士、纯鲜奶和淡奶油制作，入口即化，满口生香。奈雪的茶重金开模打造的“奈雪杯”，巧妙地直饮口设计让每一口都能喝到奶盖与鲜果，草莓清新酸甜，奶盖丝滑醇厚，让人爱不释“口”。

　　草莓魔法棒上，颗颗草莓鲜果如同坠落在奶油丝缎上的红宝石，果香、奶香糅合着面包体的小麦清香，层次丰富，每一口皆是美好。
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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