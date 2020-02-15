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洛阳市召开市直行政事业单位资产处置工作会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-04 08:39

　　昨日，我市召开市直行政事业单位资产处置工作会议，安排市直行政事业单位国有土地及房产分类处置工作。

　　市委常委、常务副市长王琰君参加会议并讲话。他强调，开展市直行政事业单位资产分类处置工作，是一项重要的政治任务，有利于加强党风廉政建设、维护机关形象。各部门要提高站位，高度重视分类处置工作，立足全局和长远算好“政治账”，立足自身和眼前算好“经济账”，推动分类处置工作扎实有效开展。要明晰路径，加快推进分类处置工作。要按照《洛阳市市直行政事业单位国有土地及房产分类处置实施方案》，明确任务，落实责任，平稳过渡，9月底前完成办公用房及专业技术用房权属变更或登记所需相关资料准备工作，完成30处已收回房产的调剂任务，确保年底前各项工作大头落地。要加强领导，确保分类处置取得实效。各部门要自觉服从大局，制订工作计划，一把手负总责，确保按时完成工作任务。要协调联动，市领导小组办公室定期召开会议协调解决具体问题，市纪委监委、发改、财政、税务、自然资源规划、住建等部门认真做好清理督查、证件办理、产权过户等工作，机关事务管理局要进一步完善行政事业单位国有土地及房产管理办法，通过实现国有土地及房产的集中统一管理，提升国有土地及房产资源整体利用效率，做好国有资产分类处置“后半篇”文章。

　　魏建平参加会议。(记者 李迎博)
[ 责任编辑：崔利利]
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