每人2000元！洛阳发放求职创业补贴 开展送岗位“一对一”帮扶

“多亏了政府发的求职创业补贴，这2000元虽然不多，但是作为我的创业启动资金足够了。”最近两天，家住伊滨区的张萌正在忙着设计她的网店。

“多亏了政府发的求职创业补贴，这2000元虽然不多，但是作为我的创业启动资金足够了。”最近两天，家住伊滨区的张萌正在忙着设计她的网店。

今年刚刚从洛阳师范学院毕业的张萌属于低保家庭毕业生，得知自己符合申请困难毕业生求职创业补贴的条件，她便申请了这笔资金，想先从需要创业资金比较少的微商做起。

和张萌一批申请到求职创业补贴的，还有我市3000多名2020届困难毕业生。

为进一步做好当前形势下高校毕业生就业创业工作，根据全省统一部署，我市对困难毕业生发放一次性求职创业补贴。截至6月底，全市共有17所学校的3494名2020届毕业生通过审核，拨付补贴资金698.8万元。

记者昨日从市人社局了解到，2021届困难毕业生求职创业补贴申领工作于8月3日正式启动。我市积极拓宽求职创业补贴发放范围，毕业学年有就业创业意愿并积极求职创业的全日制普通高等学校和中等职业学校(含技工院校)的低保家庭、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困家庭及残疾、获得国家助学贷款、特困人员中的毕业生等均可申领。

求职创业补贴标准为每人2000元，一次性发放，主要用于困难毕业生在求职创业过程中的相关费用补助，2021届困难毕业生的求职创业补贴网上申报时间为8月3日至9月4日。符合条件的困难毕业生，可通过关注微信公众号“河南就业”、登录河南省人力资源和社会保障厅官方网站“河南就业网上办事大厅”(http://hnjy.hrss.henan.gov.cn/jyweb)，注册申请获得个人登录账号，进入“就业补助资金—毕业学年困难毕业生求职创业补贴”板块，按照系统提示，完整准确填写个人申请信息，上传有关困难类别资质证明及相应家庭关系证明材料并签署申请承诺，完成网上申报。2021届困难毕业生求职创业补贴将于今年10月底前发放到位。

做好困难高校毕业生的就业帮扶工作，是当前做好高校毕业生就业工作的重要任务。今年，我市人社部门通过“一对一”帮扶、专人辅导、岗位推荐等方式，重点针对困难家庭毕业生、残疾人毕业生等群体开展就业帮扶工作。

市人社局相关负责人介绍，我市将实施“就业兜底保障”专项行动，除了为困难毕业生发放求职创业补贴，我市还将加大困难帮扶力度，强化对建档立卡贫困家庭、残疾、少数民族等高校毕业生群体的帮扶，有针对性地开展教育引导工作，疏导毕业生就业焦虑情绪，缓解毕业生就业心理压力。完善帮扶台账，开展送岗位、送信息等“一对一”帮扶。另外，将确实难以通过市场就业的建档立卡贫困家庭、零就业家庭高校毕业生，纳入各级公益性岗位安置范围，千方百计保障困难高校毕业生稳就业。（记者 李迎博 通讯员 李帆）