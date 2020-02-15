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洛阳市本年度第二批高新技术企业开始申报

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-03 08:52

　　日前，我市2020年度第二批高新技术企业申报工作正式启动。

　　高新技术企业是指在国家重点支持的高新技术领域内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动的居民企业，是知识密集、技术密集的经济实体。企业获得高新技术企业资格后，可享受国家规定的缴纳企业所得税方面的优惠政策。我市科技部门也将优先支持其承担市级重大科技项目，推荐其申报国家级、省级科技计划项目。

　　我市申报企业须符合国家《高新技术企业认定管理办法》申报条件，并在我市行政区域内注册成立一年以上。今年高新技术企业资格有效期满的企业，如需再次提出认定申请，可按相关要求办理。企业名称发生变化的，须先完成高新技术企业名称变更，再提出认定申请。符合申请认定条件的企业可登录“高新技术企业认定管理工作网”，在企业申报入口进行注册登记，待确认后进行网上在线填报。市科技局咨询电话：63910557、63910360。 (记者 戚帅华)
[ 责任编辑：崔利利]
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