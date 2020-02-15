洛阳市2020年度瞪羚企业开始申报

记者近日从市工信局获悉，为加大企业培育力度，推动我市制造业转型升级、高质量发展，我市2020年度瞪羚企业申报工作已正式开始。

记者近日从市工信局获悉，为加大企业培育力度，推动我市制造业转型升级、高质量发展，我市2020年度瞪羚企业申报工作已正式开始。

根据相关工作方案，入选条件包括：在我市登记注册，具有独立法人资格，注册成立3年至10年，属于我市“565”现代产业体系重点领域等的制造业企业；根据上一年度营业收入，企业近3年营业收入复合增长率和净利润复合增长率不低于相关标准；企业近3年平均研发投入强度不低于5%。

符合相关条件的企业可于近日将相关材料提交至所属县(市)区工业和信息化主管部门。各县(市)区工业和信息化主管部门需于8月6日前将正式推荐文件、企业申报材料纸质版一式两份及电子版报至市工信局发展规划科。如有相关问题，可拨打咨询电话：63936707。

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瞪羚是一种善于跳跃和奔跑的羚羊。瞪羚企业是指极具创新活力，发展速度越来越快，很像善于跳跃和奔跑的羚羊的高科技企业，具有成长速度快、创新能力强、专业领域新、发展潜力大等特征。一个地区的瞪羚企业数量越多，表明这一地区的创新活力越强，发展速度越快。(记者 陈曦 通讯员 王燕飞)