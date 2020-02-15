“嗨购洛阳·格力奇妙夜”带货晚会圆满收官 销售额突破100亿元

“10119283797元！”1日24时，在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆北广场的大屏幕上，实时销售数据最终定格于此。

“嗨购洛阳·格力奇妙夜”带货晚会现场记者 张怡熙 摄

“10119283797元！”1日24时，在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆北广场的大屏幕上，实时销售数据最终定格于此。

当晚，“嗨购洛阳·格力奇妙夜”带货晚会举行。晚会现场，董明珠变身“最强销售”，向全国观众展示格力家电产品及洛阳特色文化的魅力。

格力产品与洛阳元素齐亮相

1日晚，隋唐洛阳城应天门遗址博物馆北广场灯光璀璨，人潮涌动。随着舞台大幕徐徐拉开，一场融合洛阳当地传统文化特色的直播大秀正式开场。绚烂辉煌的古城风韵搭配格力大型实景舞台，别具风采。

晚会现场，董明珠变身“最强销售”，通过现场布置的客厅、厨房、餐厅、婚房、儿童房等，为观众提供量身定制的全套家电方案，带领全国观众全面了解格力产品及洛阳特色文化。

直播中，多款格力产品登场。同时，孟津剪纸、河洛大鼓、洛阳水席、戏曲等许多洛阳元素纷纷亮相直播间，向观众展示匠心“中国造”和洛阳特色文化的魅力。

晚会现场还送出多重优惠，洛阳市民在“格力董明珠洛阳66号店”下单，即可享受格力空调、冰箱、洗衣机等多款产品超低折扣，吸引了不少市民下单购买。

此外，格力电器还在直播前向网友征集了家电使用痛点，董明珠在直播中根据痛点亲自搭配了“套餐产品”，解除了用户在装修儿童房及书房用空调、客厅高颜值家电选择等方面的相关烦恼，并抽取一名洛阳幸运观众送上格力家电大礼包。

格力新零售线上线下“加速跑”

晚会现场，首个“格力董明珠店”线下实体店——洛阳66号店正式开业。

“欢迎光临‘格力董明珠店’！”在格力导购员的带领下，格力全系列家电产品在店内陈列展出，董明珠和主持人在体验中向网友推介精品家电，并在直播中陆续向网友送出开业好礼。

“格力董明珠店”线下实体店的开业，进一步打通了格力线上与线下的闭环销售，“线上下单+线下体验”的格力新零售模式清晰落地，格力新零售实现“加速跑”。

“目前，格力是家电行业唯一不贴牌生产的企业，我们的技术都是自主研发的，包括空调和小家电等全系列家电产品。除此之外，我们紧跟消费者需求，融入时尚流行元素，希望能够让消费者过上舒适健康、智能节能的美好生活。”董明珠在直播中说。

作为格力电器和空调行业的“金字招牌”，格力空调以质量好、技术领先闻名。据悉，格力空调以消费者需求为研发导向，针对不同人群使用痛点以及场景化个性需求，深耕空调细分领域，逐步丰富并完善了空调产品布局，推出了新风空调、儿童空调、新婚空调等产品，通过直播，格力也让这场“中国风”从洛阳吹向了全国。当晚，线上线下“格力董明珠店”同步营业，最终销售额突破100亿元。

助推“洛阳制造”向“洛阳智造”“洛阳创造”迈进

事实上，近年来格力不断探索创新，逐步发力生活电器、智能家居等领域，并持续向智能装备、精密模具等高端领域深入。以“匠心精神”为引领，高品质“格力造”从“格力董明珠店”走向千家万户，正在让世界爱上“中国造”。

除了在洛阳进行全国巡回直播，格力电器在洛阳投建的生产基地也于日前正式投产。据介绍，格力先后在洛阳建立了自主创新智能制造产业基地、中央空调和冰洗生产基地，为加快“洛阳制造”向“洛阳智造”和“洛阳创造”迈进注入了强劲动力。

“格力‘牵手’洛阳是一件幸事，洛阳城市美、人更美，自2017年格力落地洛阳，三年来格力见证了洛阳的变化，格力也随着洛阳的变化建成投产，双方的合作可以称得上互利共赢，强强联合的高质量发展故事也将继续书写。”董明珠说。（记者 戚帅华 陈曦）