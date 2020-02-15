倒计时两小时！“嗨购洛阳·格力奇妙夜”带货晚会今晚8点启幕

今晚8点至12点，“嗨购洛阳·格力奇妙夜”带货晚会将在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆北广场举行。

今晚8点至12点，“嗨购洛阳·格力奇妙夜”带货晚会将在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆北广场举行。

晚会将品牌展示和舞台演绎有益结合，董明珠将在直播现场变身“最强销售”，通过现场布置的客厅、厨房、餐厅、婚房、儿童房等为观众提供量身制订的全套家电方案，并送出惊喜大礼。通过本次直播，董明珠带领洛阳市民乃至全国观众，全面了解格力的品牌、产品和创新科技。

这次直播中一个引人关注的亮点就是“格力董明珠店”将首次线下亮相。这是格力新零售将线上线下融会贯通、完美结合的高调官宣，也是格力自开始布局新零售、引导百万经销商渠道创新以来实现“火力全开”的标志。

重重惊喜不间断，多轮抽奖送不停！根据计划，直播现场将启动多轮抽奖，最大幅度让利，为洛阳人带来福利。最高奖为价值6400元的格力洗衣机，同时不定时发放20元到1000元等不同金额的优惠券，以及指定产品5折优惠券。

8月1日活动期间，洛阳市民在“格力董明珠洛阳66号店”下单购买可享受空前优惠折扣。爆款商品直降，格力空调最高可降价7000元；格力冰箱最低六折起，最高直降6000元；新品洗衣机最高享受六二折优惠。除此之外，空气能热水器、热销IH电饭煲、吸油烟机、加湿器、净水机、除湿器等小家电折扣不断。（洛报融媒记者 陈曦 戚帅华）

扫描上方二维码即可进入格力董明珠洛阳66号店