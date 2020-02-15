匠心“中国风”吹进洛阳城 格力洛阳直播销售破百亿

“10119283797元！”8月1日24时，在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆北广场的大屏幕上，实时销售数据最终定格于此。

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昨日，“格力·中国造”全国巡回直播活动第二站在洛阳举行。直播活动分三场进行，昨日上午，格力董事长兼总裁董明珠在格力洛阳中央空调智能制造基地，向全国观众介绍“洛阳制造”；昨日下午的洛阳——格力中国智造高峰论坛邀请多位业界领袖，就如何推进制造业高质量发展展开探讨；昨晚的“嗨购洛阳·格力奇妙夜”带货晚会，董明珠变身“最强销售”，带领全国观众全面了解格力产品及洛阳文化。

董明珠在直播中表示：“格力‘牵手’洛阳是一件幸事，洛阳城市美、人更美，自2017年格力落地洛阳，三年来格力见证了洛阳的变化，格力也随着洛阳的变化建成投产，双方的合作可以称得上是互利共赢。”

洛阳格力“牵手”志在打造“中国智造”新高地

带着格力logo的亮黄色机械手灵活自如地搬运、码垛、焊接；无人叉车在限定区域内井然有序地搬运整机成品；明亮空旷的厂房里生产线有条不紊地运转……昨日上午，董明珠等人抵达格力洛阳中央空调智能制造基地，通过镜头向公众介绍洛阳格力的生产全流程。

在洛阳格力自动化工厂内，格力电器自主研发的工业机器人、高端数控机床、柔性生产线等悉数亮相。在格力自动化生产线上，短短几分钟，一台格力空调便组装完成运输。

3年前，洛阳与格力“牵手”，志在打造“中国智造”新高地。当下，多个格力项目正在我市加速推进——

全国目前智能化程度最高的空调基地，北方地区仅有的商用中央空调生产基地，项目自主化生产程度与格力珠海总部持平……作为格力在全球布局的第十三个空调生产基地，这个总投资30亿元、总占地1041亩，主要从事商用空调器、家用空调器及配套产品的研发和生产的大项目拥有多个“标签”，将在全国范围内形成具有重要影响的集“自主研发、自主装备、自主集成、自主品牌”于一体，实现“工业互联+能源互联”的自主创新智能制造产业基地，为洛阳副中心城市建设贡献“格力力量”。

根据规划，该项目全部投产后年产值可达100亿元，每年实现税收超4亿元，可提供超4000个就业岗位，并吸引大量的产业链上下游配套企业集聚，带来极强的产业带动能力和良好的经济社会效益。

大咖云集共话制造业高质量发展

作为“格力·中国造”全国巡回直播活动洛阳站的另一项重磅级活动，以“匠心格力，智造洛阳”为主题的洛阳—格力中国智造高峰论坛昨日下午举行。

论坛上，中国科学院院士、清华大学机械工程学院院长雒建斌发表主题演讲，董明珠、雒建斌与中信重工机械股份有限公司董事长俞章法、中航光电科技股份有限公司董事长郭泽义、钛媒体国际合伙人杨锐等嘉宾，一起就如何推进制造业高质量发展展开探讨，为洛阳制造业高质量发展建言献策。

“《政府工作报告》连续几年提到了‘工匠精神’，总书记在今年的企业家座谈会上也强调了‘爱国精神’，我觉得中国企业不能掌握核心技术，称不上是一个优秀的企业。我们中国的企业如果不能把自己最高端的技术融合在一起，就无法形成强大竞争力。”董明珠在高峰论坛上表示。

与会嘉宾认为，高质量发展离不开人才，更离不开工匠精神。中国企业要坚持在绿色发展的基础上，加大自主研发、科技创新，把握5G带来的机会，实现制造业与信息化融合，为国家民族复兴、为百姓生活水平提高作出积极贡献。

展示匠心中国造与洛阳传统文化的魅力

昨晚，应天门灯光璀璨，人潮涌动。随着舞台大幕徐徐打开，一场融合洛阳当地传统文化特色的直播大秀正式开场。

直播晚会中，格力全品类家电、河南戏曲、河洛大鼓、孟津剪纸等纷纷亮相直播间，向网友展示匠心中国造和传统文化的魅力。绚烂辉煌的古城风韵搭配格力大型实景舞台，别具风采。

“欢迎光临‘格力董明珠店’！”直播伊始，董明珠宣布“格力董明珠店”线下正式开业，并在直播中陆续向网友送出开业大礼。在格力导购员的带领下，格力全系列家电产品在店内陈列展出，董明珠和主持人伊一在体验中向网友推介精品家电。“线上下单+线下体验”的格力新零售模式清晰落地。

“目前，格力是家电行业唯一不贴牌生产的企业，我们的技术都是自主研发的，包括空调和小家电等全系列家电产品。除此之外，我们还紧跟消费者需求，融入时尚流行元素，希望能够让消费者过上舒适健康、智能节能的美好生活。”董明珠如是说。

除此之外，格力电器还在直播前向网友征集了家电使用痛点，董明珠在直播中根据痛点亲配了“套餐产品”，解决了用户装修儿童房、书房用空调、客厅高颜值家电选择的相关烦恼，并抽取一位洛阳幸运观众直播送家电大礼包。

“中国制造业要有自信，相信我们能为世界创造美好”。以匠心精神为引领，品质格力造从“格力董明珠店”将走向千家万户，正在“让世界爱上中国造”。 (洛报融媒记者 李迎博 陈曦 戚帅华 文/图)