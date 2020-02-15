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洛阳—格力中国智造高峰论坛开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-01 16:03

　　格力全国巡回直播洛阳站活动如约而至！

　　今天下午3点，以“匠心格力，智造洛阳”为主题的洛阳—格力中国智造高峰论坛在我市举行。

　　在接下来的两个小时时间里，中国科学院院士、清华大学机械工程学院院长雒建斌将发表主题演讲，格力电器董事长兼总裁董明珠将与雒建斌以及中信重工机械股份有限公司董事长俞章法、中航光电科技股份有限公司董事长郭泽义、钛媒体国际合伙人杨锐等重磅嘉宾，一起探讨如何推进制造业高质量发展，为洛阳制造业高质量发展建言献策。

　　3年前，洛阳与格力“牵手”，志在打造“中国智造”新高地。当下，多个格力项目正在我市加速推进，将在全国范围内形成具有重要影响的集“自主研发、自主装备、自主集成、自主品牌”于一体，实现“工业互联+能源互联”的自主创新智能制造产业基地，为副中心城市建设贡献“格力力量”。

　　今天的直播活动共分为三部分。除了上午举行的“洛阳担当·古韵新生”直播活动，“匠心格力，智造洛阳”为主题的洛阳—格力中国智造高峰论坛，今晚8点至12点的“嗨购洛阳·格力奇妙夜”还将送出多重优惠。(洛报融媒记者 李迎博 陈曦 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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