董明珠在洛阳带货 格力空调最高可降7000元

今晚8点，“嗨购洛阳·格力奇妙夜”带货晚会在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆北广场拉开帷幕。

今晚8点，“嗨购洛阳·格力奇妙夜”带货晚会在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆北广场拉开帷幕。

晚会现场，董明珠变身“最强销售”，通过现场布置的的客厅、厨房、餐厅、婚房、儿童房等为观众提供量身制订的全套家电方案，并送出惊喜大礼，带领洛阳市民乃至全国观众，全面了解格力的品牌、产品。

首个“格力董明珠店”线下实体店——洛阳66号店在当晚正式开店。这是格力新零售将线上线下融会贯通、完美结合的高调官宣，也是格力自开始布局新零售、引导百万经销商渠道创新以来实现“火力全开”的标志。

直播现场将启动多轮抽奖，最大幅度让利，为洛阳人带来福利。最高奖为价值6400元的格力洗衣机，同时不定时发放20元到1000元等不同金额的优惠券，以及指定产品5折优惠券。

活动期间，洛阳市民在“格力董明珠洛阳66号店”下单购买可享受空前优惠折扣。爆款商品直降，格力空调最高可降价7000元；格力冰箱最低六折起，最高直降6000元；新品洗衣机最高享受六二折优惠。除此之外，空气能热水器、热销IH电饭煲、吸油烟机、加湿器、净水机、除湿器等小家电折扣不断。（洛报融媒记者 陈曦 戚帅华 文/图）