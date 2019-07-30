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让更多人了解洛阳走进洛阳——访格力电器董事长兼总裁董明珠
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-03 08:25

　　“洛阳这个城市给我的印象就是非常美，她除了美还有深厚的历史积淀，更重要的是，洛阳是新中国成立后全国重要的工业基地之一，很多‘中国第一’都在这里诞生，希望格力与洛阳的‘牵手’，能够再次展现洛阳老工业基地的雄风。”1日，格力电器董事长兼总裁董明珠在接受本报记者专访时说。

　　洛阳是“格力·中国造”全国巡回直播活动的第二站。为何会选择洛阳？董明珠坦言，希望通过这样的一个直播活动，让更多人了解洛阳、走进洛阳。

　　“这不是一场简单的直播带货，更多的是一种文化的传播。”董明珠说，也许很多人在此之前并不了解洛阳，这次直播活动不仅能带领大家一起探访“洛阳智造”，还能在当晚举行的盛会中展现诸多洛阳元素，让全国甚至全世界的观众通过屏幕感受洛阳文化，品味古都韵味。

　　2017年，洛阳与格力“牵手”，志在打造“中国智造”新高地。当前，多个格力项目正在我市加速推进。董明珠表示，投资洛阳不仅是为了带动当地制造业升级，为当地经济发展做贡献，还希望得到更多洛阳消费者的认同，希望格力能够在广东和河南企业之间搭建桥梁，使二者加强交流合作，共谋发展。（记者 李迎博 陈曦/文 记者 张怡熙/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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