嗨购洛阳，格力奇妙夜火力全开！你准备好了吗？

感受“洛阳智造”成果、体会行业顶尖智慧碰撞……8月1日，格力全国巡回直播洛阳站活动即将开幕，届时，洛阳市民可通过微信小程序“格力董明珠66号店”观看直播、享受优惠，体验格力与洛阳的升级互动。

感受“洛阳智造”成果、体会行业顶尖智慧碰撞……8月1日，格力全国巡回直播洛阳站活动即将开幕，届时，洛阳市民可通过微信小程序“格力董明珠66号店”观看直播、享受优惠，体验格力与洛阳的升级互动。

本次活动以“匠心引领·时代担当”为主题，采取线上与线下结合形式。活动分为“洛阳担当·古韵新生”探访工厂、“匠心格力·智造洛阳”高峰论坛、“嗨购洛阳·格力奇妙夜”带货晚会三部分，其中带货晚会最受大家关注和期待。

嗨购洛阳！格力奇妙夜精彩不断

8月1日晚举办的“嗨购洛阳·格力奇妙夜”带货晚会，将在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆北广场绚丽开场。当晚8点到12点的晚会中，大牌空降现场，强大明星阵容看点不断，精彩节目轮番上演让人目不暇接，洛阳本土特色节目亮相韵味十足！

最强销售！现场送出惊喜大礼

活动将品牌展示和舞台演绎有益结合，董明珠将在直播现场变身“最强销售”，通过现场布置的的客厅、厨房、餐厅、婚房、儿童房等为观众提供量身制订的全套家电方案，并送出惊喜大礼。通过本次直播，董明珠带领洛阳市民乃至全国观众，全面了解格力的品牌、产品和创新科技。

首次亮相！多轮抽奖送出福利

这次洛阳直播中一个引人关注的亮点就是“格力董明珠店”将首次线下亮相。这是格力新零售将线上线下融会贯通、完美结合的高调官宣，也是格力自开始布局新零售、引导百万经销商渠道创新以来实现“火力全开”的标志。

重重惊喜不间断，多轮抽奖送不停！根据计划，直播现场将启动多轮抽奖，最大幅度让利，为洛阳人带来福利。最高奖为价值6400元的格力洗衣机，同时不定时发放20元到1000元等不同金额的优惠券，以及指定产品5折优惠券。

据了解，8月1日活动期间，洛阳市民在“格力董明珠洛阳66号店”下单购买可享受空前优惠折扣。爆款商品直降，格力空调最高可降价7000元；格力冰箱最低六折起，最高直降6000元；新品洗衣机最高享受六二折优惠。除此之外，空气能热水器、热销IH电饭煲、吸油烟机、加湿器、净水机、除湿器等小家电折扣不断。

强强联合！全媒体同步直播

当晚8点到12点，洛阳市民还可通过洛阳广播电视台文旅频道、老贾播报微信公众号、直播洛阳头条号、精彩洛阳头条号、无线洛阳APP等平台收看直播。

8月1日，格力全国巡回直播洛阳站已经准备就绪，替你“省事、省心、省钱”，翘首以盼，只为等你！

扫描上方二维码即可进入格力董明珠洛阳66号店

②