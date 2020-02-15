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破百亿！董明珠洛阳直播带货，交易额 10119283797元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-02 06:57

　　“10119283797元！”1日24时，在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆北广场的大屏幕上，实时销售数据最终定格于此。

　　当晚，“嗨购洛阳·格力奇妙夜”带货晚会举行。晚会现场，董明珠变身“最强销售”，通过现场布置的的客厅、厨房、餐厅、婚房、儿童房等为观众提供量身制订的全套家电方案，并送出惊喜大礼，带领洛阳市民乃至全国观众，全面了解格力产品及洛阳文化。

　　首个“格力董明珠店”线下实体店——洛阳66号店在当晚正式开店。这是格力新零售将线上线下融会贯通、完美结合的高调官宣，也是格力自开始布局新零售、引导百万经销商渠道创新以来实现“火力全开”的标志。现场直播通过多个场景的交替呈现，多种格力产品悉数登场。

　　晚会现场还送出多重优惠，洛阳市民在“格力董明珠洛阳66号店”下单可享受超低折扣。爆款商品格力空调最高可降价7000元，格力冰箱最高直降6000元，新品洗衣机可享受六二折优惠。除此之外，空气能热水器、热销IH电饭煲、吸油烟机、加湿器、净水机、除湿器等小家电折扣不断，吸引了许多市民下单购买。

　　(洛报融媒记者 陈曦 戚帅华 鲁博)
[ 责任编辑：潘亮]
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