提升企业自主创新实力方能突围——访中国科学院院士、清华大学机械工程学院院长、清洛基地首席科学家雒建斌

近两年，因为工作或学术活动等，中国科学院院士、清华大学机械工程学院院长、清洛基地首席科学家雒建斌多次来到洛阳。洛阳城市建设日新月异，惊人的发展速度让他印象深刻。

近两年，因为工作或学术活动等，中国科学院院士、清华大学机械工程学院院长、清洛基地首席科学家雒建斌多次来到洛阳。洛阳城市建设日新月异，惊人的发展速度让他印象深刻。

“洛阳是中部地区的一个老工业城市，同时也是一个充满朝气和发展活力的城市。作为副中心城市，洛阳工业基础雄厚，科技实力突出，在先进装备制造、新材料等产业领域拥有明显优势。”谈到洛阳，雒建斌如数家珍。

他认为，面对当前复杂多变的国际环境，我国制造业的转型升级及未来的发展将面临更多不确定性因素，但毫无疑问的是，自主创新能力将成为中国制造业当前及今后一段时间最核心的问题。提升企业自主创新实力和综合竞争力，是中国制造业企业的突围之路。

谈及洛阳制造业的发展，雒建斌给出建议。他说，洛阳有一大批国有制造业企业，不少行业全国知名，代表了国内最先进的技术。这些企业要准确判断当前面临的新形势，抢抓5G机遇，推动智能化、绿色化发展，实现产品转型升级。政府、企业、研发机构要加大产学研合作力度，尽快补齐短板，实现产业高质量发展。

雒建斌同时表示，作为全省首批重大新型研发机构与技术转移示范机构，清洛基地将积极投入创新创业实践，不断研发新技术，孵化出新的企业和产业，与洛阳传统产业做好对接，为洛阳产业转型发展注入新活力。（记者 李迎博 陈曦/文 记者 张怡熙/图）