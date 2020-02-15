洛阳市民营经济“两个健康”提升行动暨“一联三帮”保企稳业专项行动现场动员会在孟津县召开

昨日，全市民营经济“两个健康”提升行动暨“一联三帮”保企稳业专项行动现场动员会在孟津县召开，部署推进“两个行动”开展工作。 昨日，全市民营经济“两个健康”提升行动暨“一联三帮”保企稳业专项行动现场动员会在孟津县召开，部署推进“两个行动”开展工作。 市委常委、统战部部长陈淑欣强调要把握形势、坚定信心，充分认识到抓民营经济对于抓好“六稳”“六保”工作、推动县域经济高质量发展、发挥统战优势服务中心大局的重大意义，聚焦重点、真抓实干，努力实现民营经济规模质量效益、民营企业家队伍素质、营商环境、亲清政商关系四个“明显提升”。要重点做好“五抓五促”，建立健全“一联三帮”工作机制，全面落实党政干部联系服务民营企业制度，帮助惠企政策落地、帮助企业纾困解难、帮助企业项目建设。要善作善成，加强组织领导、突出示范创建、强化实干作风和督导考核，为促进民营经济“两个健康”营造良好环境，强力助推洛阳副中心城市建设。 市领导侯占国、安石柱参加会议。会前，与会人员先后来到孟津商会大厦综合体项目等地现场观摩。(记者 王子君 通讯员 李琳 张凯)