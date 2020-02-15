洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“鲲龙”海上成功首飞　洛阳这家企业的关键件助了“一臂之力”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-07-31 10:57
资料图

　　7月26日，我国自主研制的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机“鲲龙”AG600成功实现海上首飞，洛阳一家高新科技企业提供的关键件，为“鲲龙”腾空助了“一臂之力”。

　　这家企业就是中航光电科技股份有限公司(简称中航光电)。

　　“鲲龙”AG600海上首飞，是对飞机应对复杂海洋环境下工作情况的检验，其对海面条件下飞机的起降、抗浪能力、腐蚀防控等一系列性能提出了特殊的要求。尤其是，飞机内部各子系统相对整体指标要求更为苛刻，需要配备耐海洋环境的连接器、耐腐蚀的各类框架和高可靠性的光电互联链路。中航光电突破重重考验，为整机提供的传输各类信号的连接器、设备柜，包括全机测试等全链路可靠互连解决方案，成功助力AG600完成海上首飞。

　　中航光电从2015年起就参与了AG600的研制。目前，该公司已发展成为国内连接技术龙头企业。（洛报融媒记者 赵志伟 通讯员 蒲全莉）

　　【相关链接】

　　作为我国“大飞机家族”的重要成员，大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600是我国为满足森林灭火和水上救援的迫切需要，首次研制的大型特种用途民用飞机，是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备。

　　“鲲龙”AG600飞机按照“水陆两栖、一机多型”的设计思路研制，其最大特点是既能在陆地上起降，又能在水面上起降。此次成功实现海上首飞，是AG600飞机继2017年陆上首飞、2018年水上首飞之后实现的第三次首飞。
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都是肺炎疫苗，13价跟23价的有啥不同
  • ·肝脏不爱吭气儿，最怕主人熬夜、生气
  • ·她得高血压8年，竟因体内藏着罕见肿瘤
    		•
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
        大夏天做饭，常要搞得汗流浃背。有啥菜既足够“硬”，又做法简单、味美可口？正巧，前两天我去一同学家，临...
  • ·白灼吃，生菜又脆又爽
  • ·洛宁张氏卤肉：名门席上菜 香飘数百年
  • ·跟团跨省游 脚步慢慢走
    		•
    		 
    新闻排行
  • 哥哥707分，弟弟673分 伊川双胞胎“学...
  • 洛宁至洛阳高速客车、城际公交票价调整
  • 格力全国巡回直播洛阳站活动明日开幕 ...
  • 刘宛康到伊滨区、偃师市调研
  • 基本养老金涨啦！洛阳逾40万名退休人...
  • 洛阳发布雷电黄色预警 局地将伴有短...
  • 厉害了！洛阳开建一个国家级质量检测...
  • 关林：万里茶道情感凝聚点（万里茶道...
  • “鲲龙”海上成功首飞 洛阳这家企业...
  • 南昌路牡丹广场至丽春路段将围挡施工
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 7月30日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    洛宁至洛阳高速客车、...
    洛阳新建、改扩建农村...
    洛阳这个社区开放日，...
    一床破被子里掉落近四...
    精彩热帖

    视野

    古城寻梦

    荷影

    凤湖上的步行球
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605