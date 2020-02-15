“鲲龙”海上成功首飞　洛阳这家企业的关键件助了“一臂之力”

7月26日，我国自主研制的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机“鲲龙”AG600成功实现海上首飞，洛阳一家高新科技企业提供的关键件，为“鲲龙”腾空助了“一臂之力”。

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7月26日，我国自主研制的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机“鲲龙”AG600成功实现海上首飞，洛阳一家高新科技企业提供的关键件，为“鲲龙”腾空助了“一臂之力”。

这家企业就是中航光电科技股份有限公司(简称中航光电)。

“鲲龙”AG600海上首飞，是对飞机应对复杂海洋环境下工作情况的检验，其对海面条件下飞机的起降、抗浪能力、腐蚀防控等一系列性能提出了特殊的要求。尤其是，飞机内部各子系统相对整体指标要求更为苛刻，需要配备耐海洋环境的连接器、耐腐蚀的各类框架和高可靠性的光电互联链路。中航光电突破重重考验，为整机提供的传输各类信号的连接器、设备柜，包括全机测试等全链路可靠互连解决方案，成功助力AG600完成海上首飞。

中航光电从2015年起就参与了AG600的研制。目前，该公司已发展成为国内连接技术龙头企业。（洛报融媒记者 赵志伟 通讯员 蒲全莉）

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作为我国“大飞机家族”的重要成员，大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600是我国为满足森林灭火和水上救援的迫切需要，首次研制的大型特种用途民用飞机，是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备。

“鲲龙”AG600飞机按照“水陆两栖、一机多型”的设计思路研制，其最大特点是既能在陆地上起降，又能在水面上起降。此次成功实现海上首飞，是AG600飞机继2017年陆上首飞、2018年水上首飞之后实现的第三次首飞。