洛阳：用心用情帮助企业纾困解难 真正做到留得青山赢得未来

昨日，全市促进民营经济和中小企业发展工作领导小组第一次会议召开，结合“强使命、找差距、明举措、勇担当”集中学习研讨活动查摆问题整改工作，进一步帮助中小企业纾困解难，促进我市中小企业和民营经济持续健康发展。 昨日，全市促进民营经济和中小企业发展工作领导小组第一次会议召开，结合“强使命、找差距、明举措、勇担当”集中学习研讨活动查摆问题整改工作，进一步帮助中小企业纾困解难，促进我市中小企业和民营经济持续健康发展。 市长刘宛康主持会议并讲话。他强调，民营经济和中小企业发展关系全市大局，意义重大、任务艰巨。要认清严峻形势，提高政治站位，深刻把握“两个毫不动摇”“三个没有变”等重要要求，把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，统一到中央、省、市决策部署上来，全力帮助民营经济和中小企业克服疫情影响，渡过难关，实现持续健康发展，推动经济运行稳中向好。要突出问题导向，抓好纾困解难，把深入开展“四企”活动作为重要抓手，牢固树立服务企业的“店小二”理念，突出问题导向，聚焦企业需要，确保政策接得快、接得稳，企业知晓早、用得好。要层层压实责任，强化督导问效，切实增强落实力执行力穿透力，切实为民营经济和中小企业发展保驾护航、加油助力，全力以赴把疫情造成的损失补回来，真正做到留得青山、赢得未来，努力完成全年目标任务，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎作出积极贡献。 会议还研究审议了《洛阳市民营经济“两个健康”提升行动实施方案》。 市领导陈淑欣、侯占国参加会议。（记者 陈曦 通讯员 王亚杰）