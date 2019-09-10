洛阳推动建筑企业做大做强 实现建筑业高质量发展

昨日，我市召开建筑业高质量发展座谈会，传达市委十一届十三次全会精神，引导推动全市建筑企业持续做大做强，为洛阳经济社会发展提供更有力支撑。 昨日，我市召开建筑业高质量发展座谈会，传达市委十一届十三次全会精神，引导推动全市建筑企业持续做大做强，为洛阳经济社会发展提供更有力支撑。 市委常委、市政府党组成员魏建平在会上指出，建筑业既是传统基础性产业，也是重要支柱性产业，在助力新型城镇化、促进经济发展、增加社会就业、改善服务民生等方面发挥着不可替代的重要作用。各级各部门要深刻认识培育壮大建筑产业对促进全市经济社会发展、加快副中心城市建设的重要意义，加强政策引导和协同组织，鼓励引导全市建筑企业在大战略大格局中加快转型提质，通过与央企等市场主体组建联合体等方式参与全市重大基础设施、公共服务设施和产业转型升级项目建设，学习先进经验，实现资源共享，创造丰富业绩，实现做大做强。要引导全市建筑企业解放思想，抢抓机遇，不断提升资质，加强战略联盟，注重创新引领，加快产业重构，实现转型突围，为洛阳建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎作出更大贡献。(记者 李东慧)