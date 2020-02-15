孟津10辆新能源中巴车重奖给这些有突出贡献的企业

前不久的一个下午，10辆车头贴着“奖”字的新能源中巴车亮相孟津汽车站广场。

前不久的一个下午，10辆车头贴着“奖”字的新能源中巴车亮相孟津汽车站广场。

这里正举办一场特殊的发车仪式。当天上午，孟津县召开2020年三级干部会议暨县域经济高质量发展工作会议，10家企业获得“企业突出贡献奖”，奖品是10辆价值共计600万元的新能源中巴车。

在现场，三杰节能新材料股份有限公司(下称三杰新材)副总经理薛太山难掩喜悦。他率先上车，看了看内饰，又坐在驾驶座上摸了摸方向盘，下车时还有点儿兴奋。“这车外观大气，还节能环保，正好和我们公司主打节能环保产品相契合。”

三杰新材得奖，并不意外。近年，三杰新材抢抓国家推进城镇化建设、大力发展城市集中供热的有利时机，不断加强技术革新，拓展市场份额，经营业绩持续快速增长。去年该公司实现营业收入3.4亿元，实现净利润5180万元，同比增长19.5%。

“这些企业都是孟津县域经济高质量发展的参与者、见证者，是功臣，更是榜样。”孟津县相关负责人表示，此次孟津县委、县政府重奖企业，就是清晰树立全县上下贴心服务企业、企业奋勇争先加快发展的良好导向，让大中小企业在孟津县域经济增长中发挥出更大的作用。

获奖的不止10家企业。在2020年三级干部会议暨县域经济高质量发展工作会议上，孟津县根据绩效考评结果，共设置奖项12个、奖牌127块，9镇及19个县直单位，以及15家企业、26名村(社区)支部书记、村(居)委会主任和3名先进个人获奖。

“绩效考评，考的是担当，评的是作风。”孟津县相关负责人表示，要通过考评，带动每个班子、每名干部见贤思齐，把全县上下的精力聚焦到孟津县域经济高质量发展上来，努力形成心往一处想、劲往一处使的良好局面。

发车仪式很快结束了，薛太山匆匆赶回了厂里。“拿了大奖，干劲更足。今年受疫情影响，耽误了不少时间，现在得争分夺秒干。”薛太山说，今年三杰新材将加大科研创新力度，进一步提升市场竞争力，力争成为中国保温管行业的领军企业，早日在创业板上市，为孟津县域经济发展和洛阳副中心城市建设发挥更大作用。（记者 孙小蕊 通讯员 郑战波）