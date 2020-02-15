格力全国巡回直播洛阳站活动明日开幕 下单即可享爆款降价

明日，格力全国巡回直播洛阳站活动将开幕，届时观众可通过微信小程序“格力董明珠店”观看直播、享受优惠，体验格力与洛阳的升级互动。

明日，格力全国巡回直播洛阳站活动将开幕，届时观众可通过微信小程序“格力董明珠店”观看直播、享受优惠，体验格力与洛阳的升级互动。

根据计划，在明日上午的工厂探访活动中，格力董事长兼总裁董明珠将分别来到格力空调洛阳基地的产品展厅和智能生产线，以及附近的洛阳银隆新能源产业园，向全国观众介绍“洛阳制造”。

昨日下午，记者登录微信搜索小程序“格力董明珠店”看到，明日全国直播洛阳站的3场活动相关端口已经开放，呈现倒计时状态，不少观众留言，对董明珠来到洛阳表示欢迎。在小程序主界面，冰箱、洗衣机、热水器、智能家电等分区组成“特惠进洛阳，爱上中国造”字样，其中部分商品已显示优惠价格。

格力工作人员介绍，为了预热活动，自7月30日起到8月1日当天，在“格力董明珠店”下单购买可享受爆款商品直降，最优惠商品可降价7000元。消费者届时能进行不限品牌的以旧换新活动，在下单前登记旧机信息，旧挂机换购最高补贴为400元每套，旧柜机换购最高补贴为800元每套，旧机为格力品牌的消费者还可额外获得价值200元的商店积分，可用于选购店内产品。

明日的直播带货活动，在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆北广场举行。当晚8点到12点，董明珠将在直播现场变身“最强销售”，为观众提供量身制订的全套家电方案，现场对消费问题解答疑惑，并送出惊喜大礼。根据计划，直播现场将启动多轮抽奖，最高奖为价值6400元的格力洗衣机，同时不定时发放20元到1000元等不同金额的优惠券，以及指定产品五折优惠券。(记者 陈曦 通讯员 刘慧娟)