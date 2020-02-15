8月1日格力在洛阳举办大型直播活动 展示“格力创新”与“洛阳智造”之缘

记者昨日获悉，8月1日格力将在我市举办大型直播活动，以“匠心引领·时代担当”为主题，以线上与线下结合的形式，向全国观众展示在格力助力下洛阳积极建设全国先进制造业基地的最新成果。

记者昨日获悉，8月1日格力将在我市举办大型直播活动，以“匠心引领·时代担当”为主题，以线上与线下结合的形式，向全国观众展示在格力助力下洛阳积极建设全国先进制造业基地的最新成果。

根据规划，直播活动共分为三部分。

在上午举行的“洛阳担当·古韵新生”中，格力董事长兼总裁董明珠将带领专业团队，探访格力电器(洛阳)中央空调智能制造基地。届时除了一款款代表格力最新技术的家电产品依次亮相，曾在2019年春晚舞台上与郎朗合奏，将工业智能制造与文艺表演结合在一起的机器人乐队也将精彩亮相，奏响“洛阳智造”好声音，为直播增添一份科技感。

在下午举行的“匠心格力·智造洛阳”高峰论坛中，董明珠将与多位行业专家、企业掌门人坐而论道，共话格力与洛阳的前缘、当下与未来发展，揭示匠心工艺内涵，以及格力为洛阳高质量发展提供动力的生动实践。

7月10日晚，“格力·中国造”全国巡回直播第一场——“新长征再出发”大型直播活动在江西赣州举办，直播销售额达50.8亿元。将于8月1日晚上进行的“嗨购洛阳·格力奇妙夜”带货晚会，将继续为全国观众展示各类格力新品，推出重磅优惠，同时对洛阳相关匠心制造成果进行推介，为我市持续催生消费热点、点燃消费热情，推动全市经济迅速复苏回补、稳增稳升贡献“格力力量”。(记者 陈曦 通讯员 刘慧娟)