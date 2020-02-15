格力车间里的“下午茶”

本月中旬，又一批到格力芜湖基地接受培训的格力新员工学成返洛，开始在格力电器(洛阳)中央空调智能制造基地正式上岗。并非初次走上生产岗位的员工任玉涛发现，这次就业和过去有些不一样。

格力洛阳基地员工享用“下午茶”

本月中旬，又一批到格力芜湖基地接受培训的格力新员工学成返洛，开始在格力电器(洛阳)中央空调智能制造基地正式上岗。并非初次走上生产岗位的员工任玉涛发现，这次就业和过去有些不一样。

其中，最让他感到意外的是车间的“下午茶”时间——每天只要到了下午4时左右，无论是已经上岗正在流水线上进行调试的本地员工，还是从外地格力基地前来支援的兄弟单位人员，大家都像商量好似的，分批自觉走向车间特设的一个“休息区”，拿起企业准备好的饮料、饼干、水果等，或聚在一起聊天，或专心补充能量，开始一段15分钟左右的休闲时间。

“过去我也在几家制造企业工作过，从来没有体验过这种安排。”任玉涛说。

作为人力资源管理的重要组成部分，“下午茶”制度在格力执行已久。格力电器(洛阳)有限公司总经办主任郭朝介绍，科学调研显示，在生产中间安排适当休息，更有益于员工身心健康，保证劳动效率，为此格力洛阳基地自建设以来，就一直保持着这一优良传统，并适时根据时节和员工要求调整“下午茶”供应品类，确保员工得到优质服务。

格力洛阳基地体现人文关怀的地方还有很多，在车间南侧，用于培训员工技能的“技能道场”已初具规模。员工正式入职后，将分批进入“技能道场”，在最接近实际生产情况的模拟环境下进行技能提升，确保第一时间熟悉相关工种技能。另外，有需求的员工也可以此为平台学习其他工种技能，早日成长为复合型人才。

除了日常实施的“下午茶”制度，格力洛阳基地还在生产车间建设上仿照灌溉系统中的滴灌设计，在所有外机内机生产工位上方设置空调，保证工人作业舒适。在空间规划上，基地通过各种连廊和走道，将从仓储到生产再到生活区域的所有建筑有机连接在一起，使员工的“车间—休闲—住宿”“三点一线”生活不受天气影响。

得益于企业管理方面的一系列优化措施，格力空调项目自进驻洛阳以来，人才队伍建设不断加快，迄今共引进技术管理人员300余人，其中本科以上学历的在90%以上。

“人才队伍是企业发展的中流砥柱，为了最大限度地满足不同阶段的人才需求，我们在多个领域进行了积极探索。”格力洛阳基地总装分厂厂长王修宽表示。目前格力洛阳基地正通过组建“雄鹰班”，组织开展质量、安全等板块培训，进一步加快建设进度，下一步企业还将开启“职能+技术”双重晋升通道，进一步为洛阳副中心城市建设提供人才支持。（记者 陈曦 通讯员 刘慧娟 文/图）