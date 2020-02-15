火炬大道行道树“入住”格力洛阳基地

一天一个样，三天大变样。自7月初完成家用空调试生产以来，格力电器(洛阳)中央空调智能制造基地(简称“格力洛阳基地”)推进步伐不断加快。随着市委十一届十三次全会近日顺利召开，该项目实现再提速，格力洛阳基地里三百多位特殊“客人”的到来，为以绿色工厂为特色的格力洛阳基地增添了一份绿意……

建设中的格力洛阳基地 （受访者供图）

一天一个样，三天大变样。自7月初完成家用空调试生产以来，格力电器(洛阳)中央空调智能制造基地(简称“格力洛阳基地”)推进步伐不断加快。随着市委十一届十三次全会近日顺利召开，该项目实现再提速，格力洛阳基地里三百多位特殊“客人”的到来，为以绿色工厂为特色的格力洛阳基地增添了一份绿意……

这还要从最近的一次“搬家”说起。

本月6日，我市火炬大道建设全面启动。作为全市“百日攻坚”行动启动以来开工建设的重点项目之一，该项目将为洛河市区段宁洛高速以西新增一座跨河大桥，是未来承担自贸区物流运输等任务的一条南北向重要通道。如今，道路建设如火如荼，原先栽种在道路沿线的行道树如何妥善处理，成为工程前期工作的一项重点内容。

夏季气温较高，并非树木移植最佳时期。一方面工程亟须推进，另一方面树木需要处理，怎么办？怎么搬？

“近日召开的全会让我们格外振奋，进度持续加快，目前格力洛阳基地整体建设已进入尾声，道路美化和整体绿化是当前工作重点。”格力电器(洛阳)有限公司绿化工程师于志昌表示。他们通过高新区相关部门协调，将部分需要处理的树木暂时安置到了格力厂区，既为它们找到了“新家”，又加快了项目建设，可谓一举两得。

目前已“搬入新家”的“客人”包括樱花、香樟、女贞、石楠等多个品种，总量超过300棵。格力洛阳基地还特意邀请专业团队，制订养护方案，确保每一棵树都能健康成活。

逾300棵树木顺利“搬家”的背后，是洛阳细化、深化服务重点项目建设的缩影，也是我市持续深入优化营商环境的温暖注脚。在即将到来的8月1日，格力还将在我市进行“格力·中国造这里是洛阳”主题直播，届时其董事长兼总裁董明珠将走进格力洛阳基地，向全国观众展示“洛阳智造”。

根据规划，格力洛阳基地将种植超过6000棵树木。“这批来自相关部门的‘绿色支援’代表着洛阳市政府对我们的关心和真情服务。”格力电器(洛阳)有限公司总经办主任郭朝表示。下一步格力洛阳基地将紧随国家“六稳”“六保”决策部署，朝着三年内实现年产值100亿元的目标扬鞭奋蹄，引领智能制造升级变革，为洛阳建设全国重要的先进制造业基地、加快建设副中心城市作出更大贡献。（记者 陈曦 通讯员 刘慧娟）