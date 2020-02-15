“格力·中国造”全国巡回直播第二站将于8月1日在洛阳举行

昨日，记者从格力电器(洛阳)中央空调智能制造基地获悉，今年8月1日，“格力·中国造”全国巡回直播第二站直播活动将在我市举行。

昨日，记者从格力电器(洛阳)中央空调智能制造基地获悉，今年8月1日，“格力·中国造”全国巡回直播第二站直播活动将在我市举行。

此次活动的主题为“匠心引领、时代担当”。格力电器股份有限公司董事长、总裁董明珠将亲自为格力电器直播带货，直播中将推出格力全品类近200款产品，包括空调、热水器、电风扇、净水器、电饭煲、压力锅等，届时都有超值优惠。

在8月1日进行的直播中，董明珠将探访洛阳格力生产基地，展示“洛阳智造”的最新产品和工厂的自动化生产线。除了推介格力精品、发放“大礼包”，董明珠还将现场倾听用户在使用家电时的痛点，并提出解决方案。

此外，直播还将面向全国观众展示河南戏曲、武术等特色文化，融合洛阳本地风俗，展示中原文化魅力。

在疫情防控进入常态化阶段的当下，“比较优势”为直播电商带来了新的发展契机。在首站江西赣州站活动中，格力通过直播使得当地家具和格力家电组合亮相，借助跨时代场景展示，充分展现赣南风俗历史文化，助力赣南经济、文化“出圈”，推动革命老区制造业进一步发展，为赣南品牌后续扩大市场提供帮助。(记者 陈曦 通讯员 刘慧娟)