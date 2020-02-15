洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

格力空调基地：“机器换人”快速释放产能

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-27 08:34

格力自主研发的空调外机生产机器人

　　昨日上午，在格力电器(洛阳)中央空调智能制造基地生产车间里，生产线建设有序推进。在车间三楼空调外机流水线前端，多台黄色涂装、造型美观的机器人已完成相关调试，正为企业正式投产“热身”。

　　今年以来，面对疫情冲击，我市多家制造业企业通过改造升级“机器换人”，快速释放产能。作为其中的优秀代表，格力空调基地项目依托集团强大的自主创新研发能力，着力打造“七云一中心”的智能工厂、绿色工厂，在源头上保障项目智能化稳步推进。

　　此次在生产线投用的首批机器人，主要用于空调底座安装。数台机器人组成“六合一工作站”，能够独立完成家用空调外机生产前端工序。“六合一工作站”可以节约20人左右，在生产一致性和精度方面都将大大提升。

　　“这批机器人由洛阳格力装备公司为格力空调基地专门生产，实现了洛阳机器人本地研发本地使用。”格力电器(洛阳)有限公司设备工程师吕天鹏说。

　　除了研发和投用智能设备，带动相关产业提质升级，格力空调基地还从需求端发力，助力我市供给侧结构性改革。

　　在建设现场，记者看到了多项“洛阳制造”的身影。昨日下午，用于格力展览馆外立面装修的玻璃制品已陆续到位，这批高标准的产品系我市某玻璃生产厂家制造。

　　洛阳格力项目指挥长刘志英介绍，此次格力空调基地项目采用了大量“洛阳制造”，玻璃、钢构、石材等多款产品均由本土企业生产。

　　格力空调基地项目还通过校招、社招、内部调动等渠道广纳人才。该项目自进驻洛阳以来，共引进技术管理人员300余名。整体项目预计可提供超4000个就业岗位。（记者 陈曦 通讯员 郭朝 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·糖尿病虽有遗传性，但改变不良生活方式能有效预防
  • ·他脚底板上的痣烂了，一查竟是恶性肿瘤
  • ·女童被蜂蜇伤手指红又肿 大叔被蜂蜇伤竟昏迷不醒
    		•
    跟团跨省游 脚步慢慢走
    跟团跨省游 脚步慢慢走
    跟团跨省游 脚步慢慢走
        上周的一个消息，对于我市各旅行社及从业人员来说，是“天大喜讯”，在收到消息的第一时间，大家纷纷在微信...
  • ·汝阳有座铁顶山 清凉休闲好地方
  • ·洛宁什珍烧菜：“药圣”所传
  • ·小心才能没大错 夏季出游更如此
    		•
    		 
    新闻排行
  • 重磅！洛阳市对外发布《河洛英才计划...
  • 洛阳唐寺门立交加紧建设 计划明年牡丹...
  • 洛阳班超纪念馆即将向公众开放 记者提...
  • 洛阳市统建青年人才公寓项目施工 倒排...
  • 今年高考我省超13万名考生过一本线 比...
  • “东方红”成为东北保有量销售量最大...
  • 最新！80余所高校在豫招生预估分数线来了
  • 插着“导管”完成高考的孟津考生宋文...
  • 洛阳住房公积金上半年主要经济指标情...
  • 洛阳在多个领域持续发力 用心用情用...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 7月24日
  • · 网友称枫叶国际学校疫情期没上网课不退费
    • 精彩图片
    汝阳县刘店镇80兆瓦风...
    会“说话”能“计数” ...
    涧西区涧河乐道建成投用
    乐道扮靓洛河岸 美化环...
    精彩热帖

    夜景人像摄影

    乡村随拍

    风情晚荷

    荷塘花儿开 美女入画来
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605