格力空调基地：“机器换人”快速释放产能

昨日上午，在格力电器(洛阳)中央空调智能制造基地生产车间里，生产线建设有序推进。在车间三楼空调外机流水线前端，多台黄色涂装、造型美观的机器人已完成相关调试，正为企业正式投产“热身”。

格力自主研发的空调外机生产机器人

昨日上午，在格力电器(洛阳)中央空调智能制造基地生产车间里，生产线建设有序推进。在车间三楼空调外机流水线前端，多台黄色涂装、造型美观的机器人已完成相关调试，正为企业正式投产“热身”。

今年以来，面对疫情冲击，我市多家制造业企业通过改造升级“机器换人”，快速释放产能。作为其中的优秀代表，格力空调基地项目依托集团强大的自主创新研发能力，着力打造“七云一中心”的智能工厂、绿色工厂，在源头上保障项目智能化稳步推进。

此次在生产线投用的首批机器人，主要用于空调底座安装。数台机器人组成“六合一工作站”，能够独立完成家用空调外机生产前端工序。“六合一工作站”可以节约20人左右，在生产一致性和精度方面都将大大提升。

“这批机器人由洛阳格力装备公司为格力空调基地专门生产，实现了洛阳机器人本地研发本地使用。”格力电器(洛阳)有限公司设备工程师吕天鹏说。

除了研发和投用智能设备，带动相关产业提质升级，格力空调基地还从需求端发力，助力我市供给侧结构性改革。

在建设现场，记者看到了多项“洛阳制造”的身影。昨日下午，用于格力展览馆外立面装修的玻璃制品已陆续到位，这批高标准的产品系我市某玻璃生产厂家制造。

洛阳格力项目指挥长刘志英介绍，此次格力空调基地项目采用了大量“洛阳制造”，玻璃、钢构、石材等多款产品均由本土企业生产。

格力空调基地项目还通过校招、社招、内部调动等渠道广纳人才。该项目自进驻洛阳以来，共引进技术管理人员300余名。整体项目预计可提供超4000个就业岗位。（记者 陈曦 通讯员 郭朝 文/图）