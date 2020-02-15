格力空调基地科技展厅基本建成 即将亮相多项“黑科技”

昨日上午，在格力电器(洛阳)中央空调智能制造基地办公楼旁边，一座白色的圆形建筑已基本建成。作为格力空调基地项目专门设置的科技展厅，这里即将亮相多项格力“黑科技”，未来还将作为工业旅游景点对外开放。

展厅内部展区 记者 陈曦 摄

昨日上午，在格力电器(洛阳)中央空调智能制造基地办公楼旁边，一座白色的圆形建筑已基本建成。作为格力空调基地项目专门设置的科技展厅，这里即将亮相多项格力“黑科技”，未来还将作为工业旅游景点对外开放。

科技展厅是格力展示企业发展和技术成果的重要窗口。该展厅面积约2300平方米，包括企业文化区、家用空调区、冰箱区等10个展区。

在空调区，展示了可实现语音交互的智能空调、可提升室内空气质量的健康空调，以及采用国际领先分布式送风技术的高精尖空调。格力独有的压缩机技术——三缸双级变容积比压缩机技术，也将在展厅亮相。

在冰箱区，展示了可以通过手机调节冰箱温度、结合冰箱现有食材推荐各式菜谱的大屏智能冰箱，搭载保鲜瞬冻技术、能够做到肉品储藏鲜嫩两个星期的“魔法冰箱”等。

在洗衣机区，展示了通过分子级护理技术对衣物进行“保养”的热泵洗护机，能够根据衣物量自动进水、添加洗涤液、感知脏污度，实现智慧漂洗的智眸洗衣机等……

除了多款行业顶尖的智能化、绿色化、网联化家电产品，展厅还对工业机器人、磁悬浮电机系统、智能建筑解决方案等“格力创造”进行了展示。在8月1日举办的直播活动中，格力电器股份有限公司董事长、总裁董明珠将走进科技展厅，带领全国观众欣赏这些“黑科技”。(记者 陈曦 通讯员 郭朝)