【致敬！最美逆行者】“欢迎你们来洛阳看牡丹”

“要走了，我们合张影吧，感谢你们的照顾和帮助。”昨日上午，在武汉天河国际机场，孟津县第二人民医院重症医学科主任李永丰主动要求和两位送行者合影留念。

90名医护人员，90名英雄，19日从武汉凯旋。欢迎你们回家！

40个日夜，他们奋不顾身，打赢了一场又一场战斗，挽救了一个又一个生命。

英雄的武汉，因为有英雄的你们；英雄的你们，是洛阳的骄傲。

在武汉的每时每刻，都有不同的故事发生在他们身上，或让人欣喜，或令人动容。

今天，就让我们来聆听这些关于英雄的故事吧！

医疗队员和亲属隔窗相见

“要走了，我们合张影吧，感谢你们的照顾和帮助。”昨日上午，在武汉天河国际机场，孟津县第二人民医院重症医学科主任李永丰主动要求和两位送行者合影留念。

送行者，是武汉市江汉区政府派来的两名联络员，名叫陈曦、邹念，负责河南医疗队队员的生活起居。

“她们想尽办法、跑前跑后，帮我们修手机、修眼镜、买药等，像家人一样照顾我们，无微不至。”李永丰回忆说，他的同事陆科飞在武汉援助期间出现口腔溃疡，疼痛难忍，严重时进食受到影响，联络员陈曦得知后，第一时间买来西瓜霜喷剂。

“她们也是‘逆行者’，很伟大。”在武汉工作生活的这段时间，李永丰被这两位联络员的默默付出所感动，和她们结下了深厚的友谊。

临别时，李永丰向她们发出邀请：“欢迎你们来洛阳看牡丹、喝羊汤。”(洛阳日报记者 朱艳艳)